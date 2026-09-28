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FRANCE

FC Nantes : la vente s’accélère, l’entourage de Kita se lâche !

Par Bastien Aubert - 28 Sep 2026, 09:20
Waldemar Kita (FC Nantes)

Le dossier de la vente du FC Nantes semble prendre de l’épaisseur : l’entourage de Waldemar Kita se montre plus qu’ouvert.

Depuis plusieurs jours, l’avenir du FC Nantes alimente les discussions. Paulo Tavares, déjà tourné vers le rachat de clubs, serait particulièrement intéressé par les Canaris et figurerait parmi les candidats sérieux à une reprise. 

Kita ne ferme plus la porte à une vente du FC Nantes 

Du côté de Waldemar Kita, le discours reste toutefois mesuré. Pas question, pour l’instant, d’annoncer une vente avant que les différentes étapes du processus soient définitivement franchies. « Rien n’est signé, il y a bien deux ou trois propositions », précise ainsi l’entourage du président du FC Nantes dans L’Équipe. « À ce stade, on étudie. » Une déclaration qui confirme néanmoins une chose : le dossier existe bel et bien et plusieurs offres seraient actuellement examinées. Parmi les candidats évoqués, Paulo Tavares semble particulièrement bien placé. 

Son projet pour le FC Nantes serait déjà largement travaillé, avec plusieurs personnalités identifiées pour intégrer le futur organigramme du club. L’ambition affichée par l’homme d’affaires est également importante, avec l’idée de donner une nouvelle dimension aux Canaris et de s’appuyer sur un réseau dépassant largement les frontières françaises. De quoi expliquer l’intérêt suscité par son projet alors que le FC Nantes pourrait entrer dans une nouvelle ère.

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« Le processus est très bien engagé »

Une source proche du dossier se montre même particulièrement optimiste. Selon elle, le processus de vente serait « très bien engagé ». Cette information doit toutefois être mise en perspective avec la prudence affichée par l’entourage de Waldemar Kita. Tant qu’aucun accord définitif n’est signé, plusieurs scénarios restent possibles et les négociations peuvent encore évoluer. Mais le simple fait que plusieurs propositions soient étudiées constitue déjà un signal important pour l’avenir du FC Nantes.

Après plusieurs années à la tête des Canaris, Waldemar Kita semble en tout cas envisager sérieusement la possibilité de passer la main. Le président nantais veut croire à l’aboutissement du processus. Et si le projet de Paulo Tavares venait finalement à convaincre, le FC Nantes pourrait alors connaître l’un des changements les plus importants de son histoire récente. Pour l’heure, rien n’est encore officiellement acté. Mais entre les différentes propositions sur la table, un processus présenté comme « très bien engagé » et l’intérêt manifeste de Tavares, la vente du FC Nantes semble plus que jamais entrer dans une phase concrète.

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