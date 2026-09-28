Pour ne pas avoir recruté de remplaçant à Lucas Stassin au mercato estival, l’ASSE devrait rectifier le tir en janvier prochain.

L’ASSE pourrait déjà avoir identifié son premier chantier pour le mercato hivernal. En laissant partir Lucas Stassin sans recruter de véritable avant-centre pour le remplacer, Saint-Étienne a pris le risque de laisser un vide dans son secteur offensif.

L’ASSE n’a pas remplacé Stassin

L’ASSE a pourtant vécu un mercato estival particulièrement animé. L’effectif de Ian Cathro a été largement remodelé et sept recrues ont notamment rejoint l’équipe professionnelle avant la fermeture du marché. Mais au milieu de cette importante vague de mouvements, un dossier est resté sans véritable solution : celui du numéro 9. Le 1er septembre, Lucas Stassin a quitté Saint-Étienne pour rejoindre le Séville FC sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Avant son départ, l’attaquant belge avait prolongé son contrat avec les Verts jusqu’en 2029 et affichait un bilan de 23 buts en 66 apparitions sous le maillot stéphanois. Son départ n’a pourtant pas été compensé par l’arrivée d’un avant-centre présentant un profil similaire.

Depuis le début de la saison, Ian Cathro doit donc trouver des solutions en interne. Cardona est régulièrement utilisé dans le secteur offensif, tandis que Thierno Ballo peut également évoluer dans cette zone. Duffus représente une autre possibilité, notamment lorsque le staff cherche une solution différente en cours de match. Mais aucun de ces joueurs ne possède véritablement le profil du joueur laissé vacant par Stassin. La rencontre de reprise face à Montpellier avait d’ailleurs déjà illustré cette nouvelle organisation offensive, avec un quatuor composé de Boakye, Ballo, Cardona et Davitashvili. Cette configuration peut offrir davantage de mobilité et permettre aux Verts de varier leurs animations. Elle ne répond toutefois pas forcément à tous les problèmes auxquels une équipe peut être confrontée lorsqu’elle doit faire face à un bloc défensif regroupé.

L’ASSE pourrait corriger le tir en janvier

C’est précisément dans ce type de rencontre que l’absence d’un véritable numéro 9 peut finir par se faire sentir. Lorsqu’il faut fixer les défenseurs centraux, peser dans la surface, gagner des duels ou simplement offrir un point d’appui aux milieux et aux joueurs de couloir, Saint-Étienne ne dispose plus aujourd’hui d’un profil correspondant exactement à ce registre. Tant que le collectif parvient à compenser cette absence, le problème reste relatif. Mais une baisse d’efficacité offensive ou une série de rencontres où les Verts peinent à faire sauter des défenses regroupées pourrait rapidement relancer le débat.

Ce dossier pourrait donc devenir l’une des priorités du prochain mercato hivernal. Selon Foot365, le chantier laissé ouvert au soir du 1er septembre pourrait ainsi redevenir central en janvier. La direction stéphanoise dispose encore de plusieurs semaines pour observer l’évolution de l’équipe et déterminer si les solutions actuellement utilisées peuvent suffire sur la durée. Mais si le besoin d’un véritable buteur se confirme, l’ASSE pourrait être amenée à rechercher activement un renfort offensif. Après avoir profondément remodelé son effectif durant l’été, Saint-Étienne pourrait donc rapidement devoir retourner sur le marché. Et cette fois, le profil recherché semble déjà tout trouvé : un véritable numéro 9 capable de reprendre une partie du rôle laissé vacant par Lucas Stassin.