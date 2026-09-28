OM : après Cornelius et Gouiri, nouveau coup dur pour un Marseillais en sélection

Nayef Aguerd ne pourra pas enchaîner avec le Maroc face au Lesotho et va rester au pays afin de poursuivre son protocole de récupération.

Nouvelle alerte pour l’OM durant cette trêve internationale. Après la grave blessure de Derek Cornelius avec le Canada et le pépin d’Amine Gouiri avec l’Algérie, c’est désormais Nayef Aguerd qui doit composer avec un programme aménagé en sélection.

Le défenseur marseillais n’a pas accompagné les Lions de l’Atlas en Afrique du Sud pour affronter le Lesotho, mardi, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027. La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a confirmé qu’Aguerd poursuivait son protocole de reprise de la compétition au Complexe Mohammed VI de Football à Maâmora, avec le staff de la sélection U23.

Cette décision intervient alors que le défenseur de l’OM venait de retrouver la sélection et avait disputé l’intégralité du match remporté face au Gabon (2-0), le 25 septembre. Aguerd avait notamment délivré une passe décisive sur l’ouverture du score de Noussair Mazraoui.

Toujours disponible pour le Ghana

Si son absence face au Lesotho constitue une mauvaise nouvelle pour le Maroc, sa situation n’est pas présentée comme un nouveau forfait pour toute la trêve.

La FRMF précise en effet que Nayef Aguerd reste à la disposition de l’équipe nationale A pour le match amical contre le Ghana, programmé le dimanche 4 octobre au Grand Stade de Tanger.

Pour l’OM, il faudra donc suivre attentivement l’évolution du défenseur dans les prochains jours. Son programme de récupération vise à lui permettre de poursuivre progressivement son retour à la compétition, alors que le club marseillais doit déjà composer avec l’absence de Cornelius en défense centrale.