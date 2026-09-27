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Stade Rennais Mercato : un transfert estampillé FC Barcelone dans les tuyaux ?

Par William Tertrin - 27 Sep 2026, 23:00

Prêté cette saison à Nuremberg, Mikayil Faye pourrait permettre au Stade Rennais de réaliser une nouvelle opération intéressante si le club allemand levait son option d’achat à l’été 2027.

Le Stade Rennais pourrait-il définitivement tourner la page Mikayil Faye… tout en réalisant une opération financière intéressante ? Arrivé en Bretagne en 2024 en provenance du FC Barcelone, le défenseur sénégalais de 22 ans évolue désormais à Nuremberg, en 2. Bundesliga, sous forme de prêt avec option d’achat. Il n’a pour l’instant joué aucun match.

Faye doit d’abord se relancer à Nuremberg

L’opération pourrait toutefois dépendre de la capacité de Faye à retrouver du temps de jeu. Après une première saison rennaise limitée à 11 matchs de Ligue 1, l’international sénégalais n’avait disputé que huit rencontres avec la Cremonese en Serie A lors de son prêt précédent.

À Nuremberg, l’objectif est donc d’abord de le remettre au niveau. Le club allemand avait d’ailleurs prévenu dès son arrivée que Faye ne serait pas une solution immédiate, compte tenu de son manque de temps de jeu récent. Et l’opération semble en bonne voie, si l’on se fie aux propos de son entraîneur Miroslav Klose : « Mikayil donne une impression de plus en plus positive. Cela fait maintenant quelque temps qu’il s’entraîne avec le groupe. On voit quelle qualité technique il possède. »

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Avant son arrivée à Rennes, Faye avait été recruté par le Barça en provenance du NK Kustosija, avant d’être transféré en Bretagne pour 10,3 millions d’euros en août 2024. Le club catalan avait alors conservé une clause de rachat de 25 millions d’euros ainsi que 30 % sur une future revente.

Une vente en 2027 qui pourrait intéresser Rennes

Si Faye parvient à s’imposer à Nuremberg durant la saison 2026-2027, le scénario d’une levée de l’option d’achat à l’été 2027 deviendrait donc particulièrement intéressant pour Rennes.

Le montant de cette option n’a pas été officiellement communiqué. Le directeur sportif de Nuremberg, Joti Chatzialexiou, avait simplement indiqué que le prix fixé se situait dans une zone « réaliste » pour le club, comme rapporté par BILD.

Pour Rennes, l’enjeu est donc clair : après avoir investi plus de 10 millions d’euros sur le défenseur sénégalais, le club peut espérer récupérer une partie de sa mise, voire davantage, si Faye retrouve en Allemagne le niveau qui avait convaincu le Barça de miser sur lui. Et, vu les propos de Miroslav Klose à son sujet, il y a de quoi espérer toucher un joli billet pour un véritable flop.

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