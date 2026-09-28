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FRANCE

OM : un changement massif arrive au club, un partenaire historique vend la mèche !

Par Bastien Aubert - 28 Sep 2026, 07:00
Frank McCourt (OM)

Les rumeurs de vente de l’OM sont reparties de plus belle en pleine trêve internationale. 

L’OM circule de nouveau dans les discussions autour d’un éventuel changement à la tête du club. Pour l’heure, aucune annonce officielle n’est venue confirmer une quelconque opération mais une sortie récente a rapidement attiré l’attention.

Une nouvelle indiscrétion qui interpelle à l’OM 

Calum Campbell, qui avait été le premier à révéler l’arrivée prochaine d’Adidas comme équipementier de l’OM, a remis une pièce dans la machine. Alors qu’il évoquait le futur du club, l’intéressé a lâché une phrase particulièrement intrigante : « Au fait, chez Adidas, on sait que du changement se prépare à l’OM… » Quelques mots qui n’ont évidemment pas manqué de faire réagir. Et pour cause, Adidas n’est pas n’importe quel acteur dans l’environnement marseillais. 

Le retour de la marque allemande comme équipementier à partir de la saison prochaine constitue déjà un changement important pour le club. Mais cette fois, c’est bien la formulation employée qui interpelle. En évoquant du « changement » à venir, Campbell a immédiatement relancé les interrogations autour de l’avenir de l’OM. Depuis plusieurs années, les rumeurs concernant une possible vente de l’Olympique de Marseille reviennent régulièrement. Elles avaient notamment connu plusieurs vagues d’intensité ces derniers mois, avant de retomber en l’absence d’éléments officiels. Le contexte actuel suffit toutefois à raviver les discussions. 

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Adidas bien placé à Marseille ?

Une éventuelle évolution de l’actionnariat serait évidemment un séisme pour le club et ses supporters. Attention toutefois à ne pas aller trop vite. La sortie de Campbell ne constitue pas une confirmation d’une vente. Rien ne permet, à ce stade, d’affirmer qu’un processus de cession est engagé ou qu’un nouvel investisseur est sur le point de prendre le contrôle de l’OM

Frank McCourt demeure officiellement le propriétaire du club et aucune communication n’a annoncé un changement à ce niveau. Reste que cette nouvelle indiscrétion arrive à un moment où l’actualité autour de l’OM est particulièrement scrutée. Entre le changement d’équipementier et les nombreuses spéculations entourant l’avenir du club, les prochaines semaines pourraient apporter de nouveaux éléments.

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