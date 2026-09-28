Flashback, il y a un an : Quand Sima attendait son heure à Lens : un an après, les Sang et Or ont-ils tenu leurs pro

Il y a un an, Pierre Sage regrettait déjà de ne pas avoir donné sa chance à Abdallah Sima, fraîchement arrivé au RC Lens. Douze mois plus tard, le club vit une situation bien différente, entre jeunesse montante et ambitions européennes contrariées.

Septembre 2025 : Sima, promesse retardée à Bollaert

Retour fin septembre 2025 : le mercato venait de s’achever, et le RC Lens accueillait Abdallah Sima, attaquant sénégalais prêté après une saison remarquée à Brest. Pourtant, après seulement 45 minutes jouées, l’ex-Brighton n’avait pas encore foulé la pelouse de Bollaert sous les couleurs artésiennes, la faute à une préparation tronquée. Pierre Sage, alors sur le banc lensois, confessait dans la foulée du match contre Paris avoir peut-être précipité son entrée en jeu. Face au LOSC, Sima avait de nouveau pris place sur le banc, l’entraîneur préférant miser sur d’autres éléments plus affûtés. Un choix assumé, mais non sans regrets, Sage expliquant comprendre l’impatience de son joueur et lui promettant que son heure viendrait : « Il aura ses minutes et il sera performant. » À l’époque, cette gestion suscitait de nombreux débats chez les supporters, frustrés de ne pas découvrir rapidement leur nouvelle recrue offensive, dans un club qui devait jongler entre ambitions européennes et équilibre du vestiaire.

Un an plus tard : jeunesse au pouvoir, Sima relancé et ambitions sous pression

Douze mois ont passé et l’actualité du Racing a pris un tournant révélateur. Si l’on parle aujourd’hui d’Abdallah Sima, c’est pour souligner sa renaissance : auteur d’un début de saison remarqué sous le maillot lensois, il vient de se distinguer en sélection sénégalaise, signant une passe décisive pour son retour après plus d’un an d’absence. La promesse de Pierre Sage, celle d’un Sima performant, semble donc avoir fini par se concrétiser. Mais c’est un autre fil rouge qui traverse l’Artois désormais : la jeunesse et la formation maison prennent une place centrale, avec l’éclosion remarquée de Mohamed Seddik, buteur en Youth League comme avec l’Algérie U20, et la titularisation de Mezian Mesloub chez les pros. Un vrai virage pour un club qui, entre les sanctions européennes après les débordements à Prague et des changements fréquents sur le banc – Yannick Cahuzac a succédé à Toppmöller, pendant que le nom de Genesio circule sans convaincre – doit faire face à une pression nouvelle : celle de rester compétitif tout en lançant une nouvelle génération. Si le RC Lens n’affiche pas de crise ouverte ni de révolution financière, il traverse une phase de transition, où la promesse faite à Sima il y a un an symbolise la patience et la capacité du club à faire émerger ses talents, entre ambitions européennes et racines locales. Un an après, c’est finalement cette dynamique, entre attente et éclosion, qui incarne la réalité des Sang et Or.