Romain Molina ne croit pas une seconde à l’ambitieux projet de rachat de Paulo Tavares du FC Nantes dévoilé dans L’Équipe.

Le feuilleton de la vente du FC Nantes continue de faire parler. Depuis plusieurs jours, plusieurs pistes circulent autour d’un éventuel changement de propriétaire. Mais ces derniers jours, le dossier semblait avoir franchi un nouveau cap.

Romain Molina conteste le projet de Tavares au FC Nantes

Selon L’Équipe, Waldemar Kita serait en discussions avancées avec des investisseurs français et portugais, avec Paulo Tavares présenté comme l’apporteur d’affaires ou la figure de proue du projet. Le montant évoqué pour l’opération pourrait approcher les 100 millions d’euros. Une information qui fait forcément beaucoup réagir à Nantes. Romain Molina n’a visiblement pas la même lecture du dossier. Sur X, le journaliste indépendant a réagi aux informations relayées autour du projet de reprise et de plusieurs personnalités qui y seraient associées. Sa réponse tient en un seul mot :

« Mythomanie. » Une sortie extrêmement directe, qui revient donc à contester la crédibilité des informations présentées autour de cette tentative de rachat. Molina affirme notamment démentir les éléments concernant Marcelo, Fabrice Pancrate ainsi que le projet porté par Paulo Tavares. Un point mérite toutefois d’être distingué. L’Équipe a effectivement cité Paulo Tavares dans son enquête consacrée à l’avancée du processus de vente. Le Portugais y est présenté comme l’apporteur d’affaires, voire comme l’une des figures du projet nantais, derrière lequel se trouveraient des investisseurs français et portugais. Le média précise néanmoins que la prudence reste de mise dans ce type de dossier, les fausses pistes étant fréquentes lors des processus de cession d’un club. Tavares avait déjà été impliqué dans d’autres tentatives de rachat, notamment à Valenciennes et à Saint-Étienne, sans que celles-ci n’aboutissent.

Une vente du FC Nantes qui semble pourtant avancer

Malgré la sortie de Molina, le dossier n’est donc pas à considérer comme définitivement abandonné. L’Équipe affirme que les négociations seraient même allées au-delà du simple stade de la lettre d’intention. Les investisseurs concernés auraient formulé une proposition proche des attentes de Waldemar Kita, lequel souhaiterait obtenir environ 100 millions d’euros pour céder le FC Nantes. Le propriétaire nantais avait d’ailleurs récemment confirmé l’existence de trois propositions sérieuses et expliqué qu’il était désormais prêt à envisager un passage de relais. Autrement dit, la vente du club est bien devenue un dossier concret.

La contestation de Romain Molina concerne surtout les différentes personnalités annoncées autour du projet. Son message très lapidaire ne permet toutefois pas de connaître précisément les éléments qu’il conteste ni sur quelles informations il fonde son démenti. Il convient donc de distinguer les faits établis des informations rapportées et des affirmations contradictoires. À ce stade, une chose est certaine : le FC Nantes est bien engagé dans un processus de vente qui implique plusieurs candidats et investisseurs potentiels. L’identité exacte du futur propriétaire et la composition définitive du projet restent, elles, à confirmer. Et la sortie de Romain Molina vient ajouter une nouvelle couche de polémique à un dossier déjà particulièrement sensible.