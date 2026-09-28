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Stade Rennais : cinq buts en 16 minutes, le SRFC vient de signer la remontada du siècle ! 

Par Bastien Aubert - 28 Sep 2026, 11:00
François-Henri Pinault au Roazhon Park

En pleine trêve internationale chez les hommes, le Stade Rennais a sorti une performance historique chez les féminines.

Le Stade Rennais n’a pas laissé la trêve internationale refroidir ses supporters. Pendant que les hommes de Franck Haise sont au repos, la section féminine du SRFC a offert une rencontre complètement folle.

Cinq buts en seize minutes pour le Stade Rennais ! 

Opposées à Caen, les Rennaises ont signé une remontée spectaculaire, avec cinq buts inscrits en seulement seize minutes. Un scénario complètement improbable qui a immédiatement fait réagir.Il fallait probablement avoir les nerfs solides pour suivre cette rencontre jusqu’au bout. Alors que Caen semblait avoir pris le dessus, le Stade Rennais a complètement renversé la situation dans une séquence totalement folle. En seulement seize minutes, les Rennaises ont trouvé cinq fois le chemin des filets. Un véritable feu d’artifice offensif qui a permis au Stade Rennais de s’imposer 5-4 au terme d’un match à rebondissements.

Une remontée express qui restera forcément dans les mémoires. Perrine Josse a été l’une des grandes artisanes de ce retournement spectaculaire. L’attaquante rennaise a inscrit un doublé pour participer activement à cette incroyable remontée. Marine Garcia, Jeane Polet et Alison Peniguel ont également trouvé le chemin des filets. Cinq buteuses, cinq réalisations et surtout une série totalement folle pour faire basculer le match. Le SRFC a ainsi transformé une situation très mal engagée en victoire spectaculaire.

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« La remontada du siècle ! »

Forcément, une telle remontée n’est pas passée inaperçue. Clément Gavard, journaliste de So Foot, a immédiatement réagi devant ce scénario complètement improbable : « La remontada du siècle ! » Une formule volontairement spectaculaire, mais qui résume parfaitement la folie de la rencontre. Voir une équipe inscrire cinq buts en seulement seize minutes suffit à expliquer l’enthousiasme autour de cette performance. Au-delà du spectacle, cette victoire permet surtout aux Rennaises de poursuivre leur série positive.

Le Stade Rennais reste effectivement invaincu après cette rencontre. Un début de saison qui offre donc une belle dynamique à la section féminine du club breton. Et pendant que les hommes de Franck Haise préparent leurs prochaines échéances, les féminines continuent ainsi de porter haut les couleurs du SRFC. Avec une victoire 5-4 après avoir marqué cinq fois en seize minutes, difficile d’imaginer scénario plus spectaculaire.

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