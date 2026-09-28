L’annonce du nouveau stade du PSG serait imminente à Paris.

Le suspense touche à sa fin. Depuis plusieurs mois, le futur stade du PSG alimente les discussions, et deux scénarios se détachent désormais : rester au Parc des Princes en lui offrant une profonde transformation, ou tourner définitivement la page parisienne pour construire une nouvelle enceinte.

Le Parc des Princes encore dans la course

Selon L’Équipe, une décision est attendue dans les prochaines semaines. Fin octobre ou début novembre, le PSG devrait donc communiquer sur l’option retenue. Le scénario d’un départ du Parc des Princes n’est pas le seul envisagé. Le PSG pourrait également décider de rester dans son enceinte historique, à condition de lui faire subir d’importants travaux.

Agrandissement, rénovations et modernisation seraient alors au programme afin d’adapter le stade aux ambitions du club. Mais cette solution signifierait aussi prolonger l’histoire entre le PSG et le Parc, alors que le club réfléchit depuis longtemps à une enceinte davantage adaptée à son développement.

Poissy ou Massy pour écrire la nouvelle histoire du PSG ?

Deux autres pistes sont évoquées : Poissy et Massy. Dans ces deux cas, le PSG changerait complètement de dimension avec la construction d’un nouveau stade. Un déménagement représenterait évidemment un tournant majeur pour le club parisien. L’enjeu ne serait pas seulement sportif : il concernerait également l’identité du PSG, son implantation et sa stratégie à très long terme. Quel que soit le scénario finalement retenu, les supporters devront encore patienter avant de découvrir cette nouvelle enceinte.

L’inauguration est actuellement envisagée autour de 2035 et pourrait coûter près d’1,2 milliard d’euros, selon Le Monde. Autrement dit, la décision qui doit tomber dans les prochaines semaines pourrait engager le PSG pour près d’une décennie. Rester au Parc des Princes ou partir vers une nouvelle enceinte à Poissy ou Massy : le choix approche désormais à grands pas. D’ici quelques semaines, le PSG pourrait donc annoncer l’une des décisions les plus structurantes de son histoire récente. Et cette fois, le grand suspense pourrait enfin prendre fin.