Les supporters du RC Lens estiment que Jean-Louis Leca doit faire le forcing pour arracher Antoine Valero à l’OM.

Les supporters du RC Lens semblent avoir une idée bien précise concernant une éventuelle piste offensive en provenance de l’OM.

Les supporters du RC Lens veulent Valero

Alors que le mercato continue d’alimenter les discussions autour du club artésien, une majorité des votants d’un sondage réalisé par But! estime que Jean-Louis Leca devrait tenter de relancer la piste menant à Antoine Valero. Nous avons posé la question suivante à nos lecteurs : « Le RC Lens doit-il relancer Antoine Valero à l’OM ? »

Et le résultat laisse apparaître une tendance assez nette chez les supporters lensois. Sur l’ensemble des votes enregistrés, 56 % des participants ont répondu « Oui », contre 44 % ayant choisi « Non ». Une majorité certes relativement courte, mais qui traduit tout de même un intérêt pour l’idée de voir le RC Lens se positionner sur le buteur marseillais.

Quel avenir pour Valero à l’OM ?

Pour Jean-Louis Leca, cette tendance pourrait alimenter la réflexion autour du recrutement offensif lensois. Le directeur sportif du RC Lens devra notamment évaluer les différentes opportunités disponibles sur le marché et déterminer si le profil de Valero correspond aux besoins de l’effectif. Le résultat du sondage ne constitue évidemment pas une indication d’un éventuel transfert ni la preuve de discussions entre les deux clubs.

Il témoigne simplement de l’intérêt suscité par cette hypothèse auprès d’une partie des supporters du RC Lens. Avec 56 % des suffrages, le « Oui » l’emporte donc face au « Non ». Reste désormais à savoir si cette attente populaire pourrait, à terme, se transformer en véritable piste sur le marché des transferts.