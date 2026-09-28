Ancien du PSG mais aussi du FC Nantes, Fabrice Pancrate (46 ans) aurait joué un rôle d’intermédiaire pour faciliter la vente de la Maison Jaune.

Le dossier de la vente du FC Nantes semble entrer dans une phase décisive. Paulo Tavares, via Phenix Sport Invest, serait actuellement le candidat le mieux placé pour convaincre Waldemar Kita de céder la Maison Jaune. Mais derrière le projet sportif et financier présenté par l’homme d’affaires, une question reste centrale : celle des moyens réellement disponibles pour boucler l’opération.

Tavares toujours en pole pour racheter le FC Nantes

Selon les sources les plus optimistes citées par L’Équipe, Phenix Sport Invest pourrait s’appuyer sur plusieurs centaines de millions d’euros provenant notamment d’Europe, avec des intérêts évoqués au Luxembourg, en France et au Portugal. D’autres sources se montrent toutefois beaucoup plus prudentes et estiment que le projet aurait encore besoin de partenaires pour réunir les fonds nécessaires. Le financement reste donc l’un des éléments déterminants du dossier.

Et c’est précisément dans cette recherche de partenaires que Fabrice Pancrate aurait eu son importance. L’ancien attaquant du PSG et du FC Nantes aurait servi d’intermédiaire auprès de potentiels investisseurs afin de les convaincre de rejoindre le projet porté par Tavares, rapporte L’Équipe. Une implication qui donne une nouvelle dimension aux discussions autour de la vente du club.

Pancrate entre dans les coulisses du projet

Selon une source proche du dossier citée par L’Équipe, le processus de vente serait désormais « très bien engagé ». De quoi nourrir l’espoir d’un changement de propriétaire à Nantes, même si plusieurs étapes restent encore à franchir avant de parler d’une opération définitivement bouclée.

Waldemar Kita, lui, veut croire à cette issue. S’il n’est évidemment pas question pour Fabrice Pancrate de devenir le futur propriétaire des Canaris, son rôle dans la recherche de partenaires pourrait avoir compté dans l’avancée du dossier. Le FC Nantes se rapproche-t-il enfin d’une vente ? Le projet de Paulo Tavares semble en tout cas gagner en consistance, et les prochaines semaines pourraient être décisives.