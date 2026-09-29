À LA UNE DU 29 SEP 2026
[17:20]FC Barcelone : le verdict de la blessure de Raphinha est déjà connu !
[17:00]Stade Rennais Mercato : Estéban Lepaul envoyé au PSG !
[16:40]ASSE Mercato : c’est déjà l’heure des regrets pour Lucas Stassin
[16:20]FC Nantes : gros rebondissement pour la vente à Paulo Tavares !
[16:00]OM : Abdelli s’est blessé, un premier verdict est déjà tombé !
[15:40]FC Barcelone Mercato : un chouchou de Yamal vers la Premier League, transfert XXL en vue ?
[15:20]RC Lens Mercato : un premier verdict est tombé pour le joker !
[15:00]PSG Mercato : Fabian Ruiz a déjà programmé son départ
[14:40]FC Nantes : le nom du futur directeur sportif en cas de rachat a déjà fuité !
[14:20]OM : McCourt a acté sa rupture avec le PSG, Richard part au bras de fer avec Létang (LOSC) !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : Estéban Lepaul envoyé au PSG !

Par Fabien Chorlet - 29 Sep 2026, 17:00
Estéban Lepaul (Stade Rennais)

Alors que son avenir au Stade Rennais fait parler, nous avons réalisé un sondage sur la prochaine destination d’Estéban Lepaul.

Estéban Lepaul est actuellement l’un des joueurs les plus convoités sur le marché des transferts. Fraîchement appelé pour la première fois en équipe de France, l’attaquant du Stade Rennais serait sur les tablettes de nombreux cadors européens, dont le Paris Saint-Germain, Manchester City, Aston Villa, l’Atlético de Madrid, l’Inter Milan, Naples, Côme ou encore Benfica. Très courtisé à l’approche des prochains mercatos, l’ancien Angevin pourrait donc quitter Rennes dans les mois à venir et franchir un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant un grand club européen.

Le PSG, la destination idéale pour Estéban Lepaul ?

Face aux nombreuses sollicitations dont ferait l’objet Estéban Lepaul, nous avons souhaité connaître l’avis de nos lecteurs sur son avenir. Dans un sondage réalisé sur notre compte X, nous leur avons posé la question : « Où voyez-vous Estéban Lepaul évoluer la saison prochaine ? » Parmi les quatre possibilités proposées, le PSG est arrivé très largement en tête avec 42,9 % des suffrages, devant le Stade Rennais (28,6 %), l’Atlético de Madrid (14,3 %) et un autre club (14,3 %).

Une tendance particulièrement nette : une majorité des votants imagine Estéban Lepaul sous les couleurs du PSG la saison prochaine. Ils sont, à l’inverse, relativement peu nombreux à le voir poursuivre l’aventure au Stade Rennais, où son contrat court pourtant jusqu’en 2030. Alors que le club de la capitale fait partie des formations annoncées sur les traces du nouvel international français, l’hypothèse d’un transfert à Paris semble donc séduire une bonne partie de nos lecteurs.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

Reste évidemment à savoir si leur choix rejoindra la réalité du mercato. Ce sondage ne signifie pas qu’Estéban Lepaul se rapproche du PSG, mais Paris apparaît très largement comme la destination privilégiée parmi les quatre choix proposés. Courtisé par plusieurs grands clubs européens, l’avenir du buteur rennais pourrait en tout cas devenir l’un des dossiers chauds des prochains mercatos du Stade Rennais.

PSGStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : PSG, Stade Rennais