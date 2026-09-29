Stade Rennais Mercato : Estéban Lepaul envoyé au PSG !

Alors que son avenir au Stade Rennais fait parler, nous avons réalisé un sondage sur la prochaine destination d’Estéban Lepaul.

Estéban Lepaul est actuellement l’un des joueurs les plus convoités sur le marché des transferts. Fraîchement appelé pour la première fois en équipe de France, l’attaquant du Stade Rennais serait sur les tablettes de nombreux cadors européens, dont le Paris Saint-Germain, Manchester City, Aston Villa, l’Atlético de Madrid, l’Inter Milan, Naples, Côme ou encore Benfica. Très courtisé à l’approche des prochains mercatos, l’ancien Angevin pourrait donc quitter Rennes dans les mois à venir et franchir un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant un grand club européen.

Le PSG, la destination idéale pour Estéban Lepaul ?

Face aux nombreuses sollicitations dont ferait l’objet Estéban Lepaul, nous avons souhaité connaître l’avis de nos lecteurs sur son avenir. Dans un sondage réalisé sur notre compte X, nous leur avons posé la question : « Où voyez-vous Estéban Lepaul évoluer la saison prochaine ? » Parmi les quatre possibilités proposées, le PSG est arrivé très largement en tête avec 42,9 % des suffrages, devant le Stade Rennais (28,6 %), l’Atlético de Madrid (14,3 %) et un autre club (14,3 %).

Une tendance particulièrement nette : une majorité des votants imagine Estéban Lepaul sous les couleurs du PSG la saison prochaine. Ils sont, à l’inverse, relativement peu nombreux à le voir poursuivre l’aventure au Stade Rennais, où son contrat court pourtant jusqu’en 2030. Alors que le club de la capitale fait partie des formations annoncées sur les traces du nouvel international français, l’hypothèse d’un transfert à Paris semble donc séduire une bonne partie de nos lecteurs.

Reste évidemment à savoir si leur choix rejoindra la réalité du mercato. Ce sondage ne signifie pas qu’Estéban Lepaul se rapproche du PSG, mais Paris apparaît très largement comme la destination privilégiée parmi les quatre choix proposés. Courtisé par plusieurs grands clubs européens, l’avenir du buteur rennais pourrait en tout cas devenir l’un des dossiers chauds des prochains mercatos du Stade Rennais.