RC Lens Mercato : un premier verdict est tombé pour le joker !

Après la grave blessure de Maik Nawrocki, les supporters du RC Lens se sont prononcés sur le recrutement d’un joker en défense centrale.

Après la grave blessure de Maik Nawrocki, le RC Lens pourrait rapidement se retrouver à court de solutions en défense centrale. S’ils sont encore six à pouvoir occuper les trois postes de la charnière (Ismaëlo Ganiou, Samson Baidoo, Jonathan Gradit, Jean-Clair Todibo, Kyllian Antonio et Souleymane Sagnan), les pépins physiques de certains et le manque d’expérience d’autres pourraient pousser les dirigeants lensois à recruter un joker. Le club artésien aurait ainsi notamment activé la piste menant au défenseur central de l’Olympique de Marseille, Bamo Meïté.

Les supporters du RC Lens réclament un joker

Dans ce contexte, nous avons interrogé les supporters lensois par le biais d’un sondage réalisé sur X afin de savoir s’ils jugeaient nécessaire l’arrivée d’un renfort. À la question « Voulez-vous que le RC Lens recrute un joker au poste de défenseur central ? », 56 % des votants ont répondu « oui », contre 44 % de « non ».

Même si le résultat reste serré, le verdict penche donc en faveur d’un recrutement. Une majorité des supporters ayant participé à notre sondage souhaite voir le RC Lens profiter du marché des jokers pour renforcer son arrière-garde après la blessure de Maik Nawrocki. Les incertitudes entourant certaines solutions actuellement à disposition semblent donc susciter suffisamment d’inquiétudes pour pousser une partie du public sang et or à réclamer une recrue supplémentaire. Reste désormais à savoir si les dirigeants artésiens arriveront à la même conclusion et passeront à l’action, avec Bamo Meïté ou une autre piste.