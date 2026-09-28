RC Lens : Le programme de la trêve est désormais totalement bouclé

Le RC Lens connaît désormais tous les détails de son match amical contre le Standard de Liège. Une rencontre programmée à La Gaillette afin de maintenir le rythme avant un enchaînement relevé entre Ligue 1 et Ligue des Champions.

Un rendez-vous fixé vendredi à 13h30

Le RC Lens profitera de la trêve internationale pour disputer un match amical face au Standard de Liège. Comme l’a confirmé le club artésien, les Sang et Or accueilleront les Rouches ce vendredi 2 octobre à 13h30, à La Gaillette Gervais-Martel.

Cette confrontation se déroulera à huis clos et ne sera donc pas accessible aux supporters. Selon les informations de Lensois.com, le Racing devra également composer sans plusieurs de ses internationaux, retenus avec leurs sélections respectives pendant cette fenêtre internationale.

L’objectif sera avant tout de donner du temps de jeu aux éléments restés en Artois et de préserver la dynamique collective. Le staff lensois pourra aussi offrir des minutes à certains joueurs moins utilisés depuis le début de la saison, sans la pression d’un résultat officiel.

Le Standard reste sur deux défaites

De son côté, le Standard de Liège tentera de profiter de ce déplacement pour retrouver de la confiance. Sixième de Pro League, le club belge reste sur deux revers consécutifs et six buts encaissés : une défaite à Westerlo (4-2), puis un nouveau faux pas sur la pelouse de La Gantoise (2-1).

Les Rouches avaient auparavant traversé une période plus favorable, avec trois victoires obtenues après deux matches nuls. Même privée de plusieurs internationaux, cette équipe offrira donc une opposition intéressante au RC Lens pour garder le rythme de la compétition.

Franjo Ivanovic, prêté à Lens sans option d’achat, a assuré qu’il souhaitait revenir à Benfica l’été prochain. L’attaquant a déjà inscrit deux buts en cinq matches avec les Sang et Or. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2102823473294778440

L’OL puis le Sporting au menu

Ce galop d’essai permettra surtout aux Lensois de préparer une reprise particulièrement dense. Le Racing retrouvera la Ligue 1 dès le vendredi 9 octobre avec la réception de l’Olympique Lyonnais, une affiche qui lancera une séquence importante à domicile.

Quatre jours plus tard, le mardi 13 octobre à 18h45, les Sang et Or enchaîneront en Ligue des Champions contre le Sporting Portugal. Entre l’absence des internationaux et la proximité de ces deux rendez-vous, le match face au Standard doit permettre au groupe disponible de rester mobilisé sans puiser inutilement dans ses réserves.