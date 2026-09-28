RC Lens : Un premier verdict tombe dans la hiérarchie après 630 minutes

Après un mois de compétition, les premiers choix forts se dessinent au RC Lens. Un joueur a disputé chaque minute possible, tandis que plusieurs cadres et recrues doivent encore se contenter d’un rôle plus limité.

Risser n’a pas manqué une seule minute

Le RC Lens a déjà utilisé 24 joueurs depuis le début de la saison, toutes compétitions officielles confondues. Mais un seul a participé à l’intégralité des 630 minutes possibles : Robin Risser. Le gardien s’impose ainsi comme l’élément le plus sollicité de l’effectif lensois après les cinq premières journées de Ligue 1, la Ligue des Champions et le Trophée des Champions.

Selon le décompte publié par Lensois.com, Florian Thauvin arrive juste derrière avec 615 minutes. L’international français a joué les cinq rencontres de championnat en intégralité, mais il est sorti lors du Trophée des Champions perdu contre le PSG.

Udol et Sima déjà incontournables

Derrière les deux hommes forts de ce début d’exercice, Matthieu Udol complète le podium avec 564 minutes. Abdallah Sima suit avec 534 minutes, devant plusieurs éléments qui ont rapidement gagné la confiance du staff : Ganiou (439), Antonio (399), Cuisance (372), Aguilar (351) et Skoras (350).

La seule Ligue 1 confirme cette tendance. Udol et Sima ont chacun disputé 384 minutes sur 450, alors que Cuisance en totalise 307. Aguilar, Skoras et Antonio dépassent également les 270 minutes. Cette répartition met en lumière un noyau dur déjà bien identifié, même si les échéances européennes devraient favoriser une rotation plus importante au fil des semaines.

Ivanovic efficace malgré un temps de jeu partagé

Franjo Ivanovic totalise 286 minutes toutes compétitions confondues, dont 180 en Ligue 1. L’attaquant prêté par Benfica a néanmoins déjà inscrit deux buts en cinq matches. Son efficacité ne change rien à son discours : il se projette toujours vers un retour au Portugal à l’issue de la saison.

Franjo Ivanovic veut revenir à Benfica. Prêté au RC Lens, l’attaquant assure : « Je suis joueur de Benfica et je reviendrai l’été prochain. » Déjà deux buts en cinq matches avec les Sang et Or. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2102823473294778440

Plus bas dans la hiérarchie, Odsonne Édouard n’a joué que 144 minutes, contre 161 pour Eden Hazard. Jonathan Gradit reste bloqué à 100 minutes, Jean-Clair Todibo à 80 et Florian Sotoca à 36. Des chiffres encore provisoires, mais qui donnent une première indication sur les choix effectués au sein d’un effectif où plusieurs Lensois se sont déjà distingués.

Fofana, un cas désormais à part

Rayan Fofana est le 24e joueur utilisé par le RC Lens. Entré pendant un quart d’heure lors du Trophée des Champions, le jeune attaquant a depuis été prêté au Havre. À l’autre extrémité du classement, Risser et Thauvin incarnent donc la stabilité lensoise, avec seulement quinze minutes manquées à eux deux sur les 1 260 qu’ils pouvaient cumuler.