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Real Madrid : le feu passe au vert pour le retour de Militao

Par Louis Chrestian - 28 Sep 2026, 17:01
Real Madrid : le feu passe au vert pour le retour de Militao

Éloigné des terrains depuis le 21 avril, Eder Militao entre enfin dans la dernière ligne droite de sa convalescence. Le défenseur central brésilien a franchi deux étapes importantes ce lundi, même si la prudence reste de mise au Real Madrid.

Une première séance avec le groupe

Le Real Madrid aperçoit le bout du tunnel avec Eder Militao. Selon les informations de As, le joueur de 28 ans a participé ce lundi à sa première séance collective depuis sa rupture du tendon proximal du biceps fémoral. Un retour auprès de ses coéquipiers qui confirme que sa convalescence touche désormais à sa fin.

Le Brésilien s’était blessé le 21 avril lors de la victoire madrilène contre le Deportivo Alavés (2-1). Contraint de manquer le début de la saison, il avance désormais vers une reprise de la compétition. Aucune date précise n’a toutefois été communiquée pour son retour dans le groupe lors d’un match officiel.

Un test médical réussi

Cette séance collective n’est pas le seul signal positif envoyé par Militao. Lasse Lampainen, le médecin finlandais qui l’a opéré, s’est déplacé jusqu’à Madrid afin d’évaluer l’évolution de sa blessure. Le défenseur central a passé avec succès le test organisé à cette occasion.

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Cette validation médicale représente une étape importante avant d’envisager une reprise complète. Le Real Madrid devrait néanmoins continuer à avancer avec précaution, compte tenu du lourd historique physique de son joueur. Militao a déjà subi deux ruptures du ligament croisé au cours de sa carrière, avant ce nouveau coup d’arrêt musculaire survenu au printemps.

Le Real Madrid refuse de précipiter son retour

Après plusieurs mois loin des terrains, l’ancien joueur du FC Porto doit maintenant retrouver du rythme et enchaîner les séances sans ressentir de gêne. Sa réintégration progressive constitue une excellente nouvelle pour le secteur défensif madrilène, mais cette première apparition avec le groupe ne signifie pas encore qu’il est immédiatement disponible.

Son état physique avait déjà suscité de nombreuses interrogations autour de son avenir au Real Madrid. La presse espagnole s’était notamment penchée sur sa situation, dans un contexte marqué par ses longues absences successives.

Un autre dossier attire les grands d’Espagne

En parallèle de ce retour attendu, le Real Madrid reste attentif aux jeunes talents. D’après Foot Mercato, le club merengue ferait partie, avec le PSG et le FC Barcelone, des formations intéressées par Cavan Sullivan. Le milieu offensif américain, bientôt âgé de 17 ans, appartient à Manchester City.

Pour Militao, l’objectif reste plus immédiat : valider les prochaines étapes de sa remise en condition avant de retrouver la compétition. Sa séance collective et le feu vert donné après son test médical marquent déjà une avancée majeure.

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