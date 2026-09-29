Cet été, le RC Lens s’est passé d’un transfert à 7 M€ pour moderniser La Gaillette. Les résultats sont spectaculaires.

Le mercato du RC Lens ne s’est pas uniquement joué sur le marché des transferts. Alors que les Sang et Or cherchent à construire un effectif compétitif et à retrouver une place importante dans le football français, le club a également décidé de s’attaquer à un autre chantier : celui de ses installations. Et le résultat est particulièrement impressionnant.

Le RC Lens investit dans La Gaillette

Selon La Voix du Nord, le RC Lens a profondément transformé les espaces dédiés à son équipe professionnelle. L’objectif est simple : offrir aux joueurs et au staff un environnement de travail correspondant aux exigences du très haut niveau. Et plusieurs secteurs ont été entièrement repensés. Le vestiaire a notamment été totalement rénové. La cantine a également été modernisée afin d’améliorer les conditions de vie du groupe au quotidien. Mais c’est surtout l’espace consacré à la récupération qui impressionne.

Le RC Lens a installé un véritable espace balnéo XXL. Piscine, bain froid, bain chaud et hammam permettent désormais aux joueurs de disposer de plusieurs solutions pour récupérer après les entraînements et les matches. Une évolution particulièrement importante pour un club amené à multiplier les rencontres. Avec le retour du Racing sur la scène européenne, la récupération devient évidemment un élément essentiel de la performance. Chaque détail compte lorsqu’il faut enchaîner les matches tous les trois ou quatre jours.

Une salle vidéo façon cinéma

Autre nouveauté particulièrement marquante : la salle vidéo. Installée dans l’ancien vestiaire, elle a été pensée comme une véritable salle de cinéma. De quoi permettre au staff d’analyser les matches et les adversaires dans des conditions optimales. Le RC Lens a également regroupé les membres du staff dans un grand open space, avec le bureau de l’entraîneur directement intégré à cet espace. Une organisation pensée pour favoriser les échanges et la proximité entre les différents membres de l’encadrement.

Le RC Lens a également travaillé sur des éléments qui peuvent sembler secondaires mais qui participent directement au confort des joueurs. Une zone dédiée aux crampons a ainsi été créée à proximité immédiate des terrains. La salle de musculation, déjà agrandie l’année dernière, bénéficie également d’un environnement modernisé. Enfin, les chambres utilisées lors des mises au vert, des siestes et des retours de déplacement ont été rénovées.

Oughourlian fait un pari différent

L’objectif est de permettre aux joueurs de travailler, récupérer et vivre dans les meilleures conditions possibles. Au total, plus de 2 millions d’euros auraient été consacrés à l’équipe professionnelle dans le cadre de cette transformation. Une somme importante qui permet de comprendre la stratégie du RC Lens.

Plutôt que de concentrer tous ses efforts sur le recrutement d’un joueur supplémentaire, le club investit également dans un outil de travail destiné à servir l’équipe pendant plusieurs années. C’est un pari beaucoup moins spectaculaire qu’une recrue à plusieurs millions d’euros mais il peut avoir des conséquences importantes sur le quotidien du groupe et sur la capacité du RC Lens à maintenir ses joueurs au meilleur niveau.