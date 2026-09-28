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FRANCE

OM, OL : la Juventus menace de piller les deux Olympiques cet hiver

Par Wladimir DELCROS - 28 Sep 2026, 19:23
OM, OL : la Juventus menace de piller les deux Olympiques cet hiver

En quête d’un véritable spécialiste du côté gauche, la Juventus Turin regarde avec insistance du côté de la Ligue 1. Emerson Palmieri, Abner et Nicolás Tagliafico figureraient sur la liste du club italien en vue du mercato hivernal.

La Juventus veut enfin combler un manque

La Juventus Turin a correctement lancé sa saison sous les ordres de Luciano Spalletti, avec dix points pris lors des cinq premières journées de Serie A. Un manque persiste néanmoins dans l’effectif de la Vieille Dame : celui d’un latéral gauche capable d’évoluer comme piston.

Le technicien italien avait déjà réclamé un renfort à ce poste durant l’été, sans être entendu. Faute de spécialiste, Zeki Çelik, Weston McKennie et Lloyd Kelly ont tour à tour dépanné dans ce couloir. Une solution provisoire qui devrait pousser les Bianconeri à passer à l’action dès le mois de janvier.

Emerson Palmieri reste dans le viseur

Selon les informations relayées par Onze Mondial, qui cite le Corriere dello Sport, Emerson Palmieri demeure l’une des pistes étudiées par la Juventus. Le défenseur de l’OM était déjà suivi par le club turinois, qui pourrait lancer une nouvelle offensive cet hiver.

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Le dossier du latéral marseillais sera donc à surveiller, quelques mois après son arrivée sur la Canebière. Son transfert à l’OM avait d’ailleurs connu plusieurs rebondissements, notamment pour des raisons familiales, avant de finalement se concrétiser. Les coulisses de ce dossier avaient alors animé le mercato phocéen.

L’OL doublement menacé

L’OM n’est pas le seul Olympique exposé. Abner figure également parmi les options de la direction turinoise. La Juventus aurait déjà pris contact avec l’entourage du Brésilien et avec l’OL lors des discussions menées autour du transfert de Loïs Openda.

Nicolás Tagliafico complète cette short-list. Le profil de l’Argentin présente un avantage économique important puisque son contrat doit prendre fin en juin prochain. À l’approche de l’hiver, cette situation pourrait permettre à la Juventus de négocier une opération à moindre coût.

Un chantier prioritaire pour Spalletti

À Turin, le recrutement d’un joueur de couloir gauche apparaît désormais comme l’un des dossiers prioritaires du prochain mercato. Les trois pistes françaises ne sont encore présentées qu’au stade de l’étude et aucune offre n’est annoncée.

L’OM et l’OL sont toutefois prévenus : la Juventus cherche activement la pièce manquante réclamée par Spalletti. Reste à savoir lequel des trois profils sera érigé en priorité lorsque la fenêtre hivernale ouvrira ses portes.

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