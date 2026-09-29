La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Après Erling Haaland, le PSG et le FC Barcelone pourraient encore se retrouver sur la même piste en vue du prochain mercato hivernal.

Le PSG continue de surveiller les plus grands talents de la nouvelle génération en vue du mercato. Après les différentes rumeurs autour d’Erling Haaland, un autre joueur lié à Manchester City se retrouve désormais dans le viseur parisien. Son nom : Cavan Sullivan.

Sullivan promis à Manchester City ?

À seulement 17 ans, le milieu offensif de Philadelphia Union est déjà considéré comme l’un des grands espoirs du football américain. Et son avenir, qui semblait pourtant quasiment réglé, commence à nouveau à faire parler. Manchester City avait pris une longueur d’avance dans le dossier Cavan Sullivan. Un accord préliminaire prévoit son arrivée au sein du City Football Group en 2028, lorsqu’il aura atteint l’âge lui permettant de rejoindre l’Europe. Mais cet accord n’est visiblement pas totalement à l’abri d’un changement de scénario.

L’agent du joueur, Dan Segal, a lui-même laissé une porte ouverte : « Manchester City est l’un des plus grands clubs du monde. Ce qu’ils ont bâti restera à jamais gravé dans l’histoire. Il est vrai qu’il existe un accord préliminaire avec eux concernant Sullivan, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. » Une déclaration qui suffit à relancer les prétendants.

Le FC Barcelone veut aussi profiter de la situation

Selon les informations rapportées par Sport, le FC Barcelone surveille attentivement l’évolution du dossier. Le club catalan aurait déjà manifesté son intérêt pour Sullivan et chercherait à profiter des incertitudes entourant Manchester City pour tenter de récupérer le jeune Américain. Le Real Madrid serait également attentif. Mais le Barça ne serait pas seul. Le PSG aurait lui aussi décidé de suivre de très près la situation.

Selon Sport, le PSG serait même disposé à formuler une offre pour Cavan Sullivan si la situation avec Manchester City venait à se débloquer. Une offensive qui n’est toutefois pas encore officialisée. Pour Paris, le profil correspond parfaitement à la politique actuelle du club : identifier très tôt les jeunes talents à fort potentiel et tenter de les accompagner vers le très haut niveau. Sullivan présente en plus une polyvalence intéressante puisqu’il peut évoluer dans l’entrejeu mais également sur les côtés.

Un phénomène déjà international

La précocité de Sullivan explique forcément l’intérêt des plus grands clubs européens. Professionnel depuis l’âge de 14 ans avec Philadelphia Union, le jeune Américain a continué à progresser très rapidement. Il a récemment franchi une nouvelle étape en rejoignant la sélection américaine sous les ordres de Mauricio Pochettino. Il s’est notamment illustré lors de la fenêtre internationale de septembre. Ses performances en MLS ont également renforcé sa réputation.

Sullivan comptait notamment sept buts et cinq passes décisives en 24 rencontres de MLS avant la dernière mise à jour du dossier. Le dossier pourrait donc rapidement devenir une nouvelle bataille entre Paris et Barcelone. Pour le moment, Manchester City conserve l’avantage grâce à son accord préliminaire avec le joueur. Mais les procédures et incertitudes qui entourent le club anglais pourraient modifier l’équilibre du dossier. Le PSG serait prêt à saisir l’occasion si une ouverture se présentait. Le Barça aussi.