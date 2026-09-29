Auteur d’un début de saison solide sous le maillot de l’ASSE, Kévin Pedro (20 ans) n’en récolte pas vraiment les fruits en sélection.

La trêve internationale n’a pas vraiment souri aux Verts. Kévin Pedro et Zuriko Davitashvili ont connu des fortunes diverses avec leurs sélections, mais aucun des deux n’a véritablement pu profiter de ce rassemblement pour engranger du temps de jeu.

Qui doit être titulaire dans les buts de l'ASSE lors du prochain match contre Rodez ? 🧤🤔#ASSE #TeamASSE — But! ASSE (@ButASSE) September 28, 2026

Pedro toujours en attente avec la RDC

Pour Pedro, la situation est même particulièrement frustrante compte tenu de son début de saison avec l’ASSE. Le défenseur polyvalent de l’ASSE avait déjà été absent de la feuille de match jeudi dernier lors de la victoire de la République démocratique du Congo contre la Guinée équatoriale (2-0), à Kinshasa et n’a pas davantage été utilisé lundi soir à Harare lors du succès congolais contre la Zambie (2-1). Une nouvelle frustration pour le joueur de 20 ans, qui s’est pourtant installé comme un titulaire régulier sous les ordres d’Ian Cathro depuis l’arrivée de l’entraîneur écossais à Saint-Étienne. Pedro n’a donc toujours pas effectué ses débuts avec les Léopards.

Cette situation ne remet évidemment pas en cause sa présence dans le groupe congolais. Le Stéphanois pourrait même connaître sa première apparition lors du prochain rassemblement. La RDC doit en effet affronter l’Ouganda à deux reprises en amical, les 2 et 5 octobre prochains. Ces deux rencontres pourraient permettre à Pedro de découvrir enfin le maillot des Léopards et de franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière internationale. Pour l’ASSE, ce serait également une bonne nouvelle : le club verrait l’un de ses jeunes éléments récompensé par une première sélection.

Davitashvili encore remplaçant avec la Géorgie

La situation est différente pour Zuriko Davitashvili, mais le temps de jeu reste également limité. Après avoir débuté la rencontre sur le banc contre l’Irlande du Nord, l’ailier stéphanois a de nouveau dû attendre la seconde période lundi soir face à l’Ukraine. Il est entré à la 73e minute, en remplacement de Giorgi Chakvetadze. Mais le numéro 22 de l’ASSE, qui porte le numéro 9 avec la Géorgie, n’a pas réussi à réellement peser sur la rencontre.

Le match s’est finalement terminé sur un score nul et vierge (0-0). Pour Davitashvili comme pour Pedro, cette trêve internationale aura donc été relativement frustrante. Le premier doit se contenter de quelques minutes avec la Géorgie, tandis que le second attend encore de faire ses premiers pas avec la RDC. Les deux joueurs vont désormais pouvoir retrouver l’ASSE avec un objectif clair : poursuivre leur progression dans le Forez.