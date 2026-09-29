Stade Rennais : Lepaul se fait détruire après Belgique – France !

Après sa première titularisation compliquée avec les Bleus face à la Belgique (0-1), Esteban Lepaul n’a pas été épargné par Jérôme Rothen et Julien Cazarre.

Après avoir honoré vendredi dernier sa première sélection avec l’équipe de France lors de la victoire face à la Turquie (0-1), Esteban Lepaul a connu sa première titularisation avec les Bleus ce lundi lors du succès contre la Belgique (0-1). Mais l’avant-centre du Stade Rennais a eu beaucoup de mal à peser sur la rencontre, ne touchant que 18 ballons en 68 minutes. Peu en vue offensivement et inefficace sur ses rares opportunités, l’ancien Angevin a également affiché certaines limites dans le jeu et sur le plan technique.

Rothen estime que Lepaul n’a pas encore le niveau international

Depuis lundi soir, la première titularisation d’Esteban Lepaul en équipe de France fait ainsi beaucoup réagir. Et Jérôme Rothen n’a pas épargné l’attaquant de 26 ans, estimant notamment que le niveau international était encore trop élevé pour lui. « Il découvre seulement l’Europa League avec Rennes cette année et c’est bien car ça fait partie de son apprentissage même s’il a déjà 26 ans. Je ne vais pas juger son entrée contre la Turquie car c’était la fin du match. Mais face à la Belgique, il aurait pu profiter que l’équipe de France était bien huilée, spectaculaire, et que les milieux de terrain avaient la maîtrise du jeu. Il avait l’opportunité et il a eu les situations où il aurait pu mieux faire », a confié l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain dans son émission Rothen s’enflamme sur les ondes de RMC.

Le consultant de RMC s’est ensuite montré encore plus sévère envers l’attaquant du Stade Rennais. « Mais le fait de rater comme il l’a fait et d’être timoré et timide sur ses déplacements et ses prises de balle… Il n’est pas invité au niveau international. Il lui manque de la vitesse, du poids, du rythme de ce niveau. Est-ce que ça va arriver ? Je lui souhaite mais il y a un point d’interrogation et il faut savoir le dire. Si l’équipe de France lundi avait eu un numéro neuf digne de ce nom, l’addition aurait été beaucoup plus sévère pour les Belges », a-t-il ajouté.

La prestation d’Esteban Lepaul a également inspiré Julien Cazarre, qui s’est permis une comparaison pour le moins originale pour résumer la soirée compliquée du Rennais. « Esteban Lepaul, c’est comme la frite dans le cornet de potatoes, il est bon, mais il n’a rien à foutre là », a-t-il lâché dans son émission Cazarre enchaîné, toujours sur RMC. Une sortie qui résume à sa manière les critiques essuyées par Esteban Lepaul après une première titularisation compliquée sous le maillot de l’équipe de France.