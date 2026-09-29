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FRANCE

OM : après Cornelius, Gouiri et Abdelli, un quatrième international s’est blessé !

Par Fabien Chorlet - 29 Sep 2026, 21:20
Tadjidine Mmadi (OM)

Déjà touché par plusieurs blessures pendant la trêve internationale, l’OM doit désormais composer avec un nouveau pépin physique pour Tadjidine Mmadi.

Le cauchemar se poursuit pour l’Olympique de Marseille et Bruno Genesio durant cette trêve internationale. 17e et avant-dernier de Ligue 1 après cinq journées, le club phocéen voit son infirmerie se remplir alors que plusieurs de ses joueurs sont partis défendre les couleurs de leur sélection. Après Derek Cornelius, Amine Gouiri et Himad Abdelli, c’est désormais au tour de Tadjidine Mmadi d’être touché.

Mmadi s’est blessé avec l’équipe de France U20

D’après La Provence, le jeune ailier gauche de l’OM se serait blessé vendredi dernier lors de la défaite de l’équipe de France U20 face à l’Allemagne (0-1). Un pépin physique qui l’aurait contraint à déclarer forfait pour le deuxième match amical des Bleuets. Tadjidine Mmadi aurait ainsi été laissé au repos par le staff tricolore ce mardi face à l’Angleterre, rencontre également perdue par les Français (1-2).

La nature exacte de la blessure de Tadjidine Mmadi et son éventuelle durée d’indisponibilité restent pour le moment à déterminer. L’OM va donc suivre attentivement l’évolution de l’état physique de son jeune ailier avant son retour à Marseille. Une nouvelle inquiétude pour Bruno Genesio, qui doit déjà composer avec les pépins physiques de Derek Cornelius, Amine Gouiri et Himad Abdelli à l’approche de la reprise de la Ligue 1.

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