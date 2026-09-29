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FRANCE

OM Mercato : Valero a tranché entre Marseille et le RC Lens !

Par Fabien Chorlet - 29 Sep 2026, 19:00
Antoine Valero (OM)

Courtisé notamment par le RC Lens, Antoine Valero ferait toujours de la signature de son premier contrat professionnel à l’OM sa priorité.

C’est l’un des dossiers mercato chauds du côté de l’Olympique de Marseille. Antoine Valero signera-t-il son premier contrat professionnel avec son club formateur ? Pur produit de la formation de l’OM, le natif de Marseille a progressivement gravi les échelons à la Commanderie. Désormais installé avec l’équipe réserve, le jeune attaquant de 18 ans se rapproche du groupe professionnel.

Mais les discussions autour de la signature de son premier contrat professionnel à l’OM traînent en longueur depuis plusieurs semaines. Souhaitant obtenir davantage de garanties concernant sa future place en équipe première, Antoine Valero n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants. Une situation qui attiserait les convoitises puisque plusieurs clubs, dont le RC Lens, surveilleraient attentivement l’évolution du dossier.

Valero veut signer son premier bail à l’OM

Selon La Provence, l’avant-centre de 18 ans n’aurait notamment pas donné suite à une offre formulée par le club olympien sous l’ère Mehdi Benatia. Un refus qui ne signifierait toutefois pas qu’Antoine Valero souhaite quitter Marseille. Bien au contraire, l’international U19 français privilégierait toujours la signature de son premier contrat professionnel avec l’OM.

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Attaché à son club formateur et à sa ville natale, Antoine Valero souhaiterait donc poursuivre son aventure sous le maillot olympien plutôt que de rejoindre l’un de ses prétendants, parmi lesquels figure le RC Lens. Une position qui pourrait faciliter la reprise des discussions entre les différentes parties. Reste désormais à savoir si l’OM parviendra à trouver un terrain d’entente avec son jeune attaquant et ainsi sécuriser l’un des talents de son centre de formation.

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