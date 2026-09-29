Équipe de France, LOSC : grosse inquiétude pour Mbappé, sorti sur civière !

Après Kylian Mbappé, touché au genou gauche, son frère Ethan s’est à son tour blessé avec l’équipe de France Espoirs et a quitté la pelouse sur civière.

Les frères Mbappé ne sont décidément pas épargnés pendant cette trêve internationale. Après Kylian Mbappé, victime vendredi dernier d’une hyperextension du genou gauche lors de la victoire de l’équipe de France face à la Turquie (1-0), c’est au tour de son petit frère Ethan d’être touché. Une nouvelle alerte pour le LOSC, qui voit l’un de ses hommes forts du début de saison quitter prématurément les Bleuets.

Ethan Mbappé évacué sur civière avec les Espoirs

Titulaire ce mardi soir avec l’équipe de France Espoirs face à l’Estonie, dans le cadre des qualifications à l’Euro Espoirs 2027, Ethan Mbappé n’est resté que 12 minutes sur la pelouse. Victime d’un gros tacle d’un joueur estonien, le jeune ailier droit du LOSC s’est immédiatement plaint de la cheville droite. Incapable de poursuivre la rencontre, le joueur de 19 ans a finalement été évacué sur civière, une image forcément inquiétante pour les Dogues.

D’autant qu’Ethan Mbappé avait déjà connu une alerte physique lors de la défaite du LOSC à Nice (2-1), le 20 septembre dernier. Touché au mollet ce jour-là, l’ancien joueur du PSG avait finalement pu honorer sa première convocation avec l’équipe de France Espoirs, Gérald Baticle assurant quelques jours plus tard qu’il était revenu à 100 %.

Il faudra désormais attendre les premiers examens pour connaître la nature et la gravité de la blessure d’Ethan Mbappé, ainsi qu’une éventuelle durée d’indisponibilité. Le LOSC va forcément suivre avec attention l’évolution de l’état de santé de son ailier, auteur d’un début de saison remarqué avec les Dogues. Après l’alerte au mollet survenue quelques jours plus tôt, Lille espère désormais que cette sortie sur civière ne débouchera pas sur une absence prolongée.