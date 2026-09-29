PSG Mercato : une recrue a déjà dit oui à Paris pour cet hiver !

Le PSG aurait accéléré pour recruter JJ Gabriel dès cet hiver, et le jeune talent de Manchester United serait séduit par le projet parisien.

Comme révélé par Foot Mercato, puis confirmé par le compte X @PSGInside_Actu, le Paris Saint-Germain aurait accéléré ces derniers jours dans le dossier JJ Gabriel. Le PSG souhaiterait tout mettre en œuvre pour convaincre le jeune milieu offensif de Manchester United de rejoindre la capitale dès le prochain mercato hivernal. Paris serait donc passé à la vitesse supérieure pour tenter de boucler l’arrivée du jeune talent anglais.

JJ Gabriel séduit par le projet du PSG

Et l’intérêt serait visiblement réciproque. Toujours d’après les informations de @PSGInside_Actu, JJ Gabriel serait très intéressé par le projet du Paris Saint-Germain et ne serait donc pas insensible à l’idée de poursuivre sa progression sous les couleurs parisiennes. Une excellente nouvelle pour le PSG, qui pourrait ainsi disposer d’un argument de poids dans les négociations pour tenter d’attirer le joueur de Manchester United dès cet hiver.

Reste désormais à savoir si ce rapprochement débouchera sur une opération concrète lors du mercato de janvier. Aucun accord n’est encore annoncé à ce stade, mais la volonté du PSG d’avancer dans le dossier et l’intérêt affiché par JJ Gabriel pourraient faciliter les discussions. Les prochaines semaines s’annoncent donc importantes pour l’avenir du jeune Anglais, alors que Paris semble bien décidé à tenter sa chance pour s’attacher les services de l’un des talents prometteurs de Manchester United.