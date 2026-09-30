OM : McCourt a bouclé une signature qui résonne jusqu’au Barça et Manchester City

L’OM poursuit son développement commercial en Afrique avec un nouveau partenaire régional, déjà lié à une légende de Manchester City et à un ancien du FC Barcelone.

L’OM tient un nouveau partenaire pour développer sa présence en Afrique. Le club phocéen s’est associé à PariPesa, qui devient son partenaire régional sur le continent, comme le rapporte Sportune. Un accord qui permet notamment à l’OM de multiplier les activations auprès de ses nombreux supporters africains.

Un nouveau deal pour l’OM en Afrique

Dans le cadre de ce partenariat, PariPesa et l’OM vont développer des contenus digitaux co-brandés, mais aussi des concours, des jeux et différentes animations destinées aux supporters africains du club. Les deux parties souhaitent ainsi renforcer le lien entre Marseille et une communauté particulièrement importante pour l’identité du club.

Pour l’OM, ce nouvel accord s’inscrit dans une stratégie de développement international. Pour PariPesa, il représente une nouvelle association avec une marque majeure du football européen et doit contribuer à renforcer sa visibilité sur les marchés africains.

Yaya Touré, le lien avec Manchester City

Ce nouveau partenaire de l’OM n’arrive toutefois pas seul dans le monde du football. PariPesa compte déjà Yaya Touré comme ambassadeur de la marque. Un nom qui résonne forcément auprès des supporters de Manchester City.

L’ancien international ivoirien a porté le maillot des Citizens de 2010 à 2018 et s’est imposé comme l’un des joueurs majeurs de l’histoire récente du club. L’actuel entraîneur du Slovan Bratislava est également bien connu au FC Barcelone, où il a disputé plus de 100 matchs de 2007 à 2010. Le rapprochement est donc assez clair : d’un côté l’OM, qui cherche à renforcer son empreinte commerciale en Afrique, de l’autre PariPesa, qui s’appuie déjà sur l’image de Yaya Touré, figure emblématique du football africain et ancien cadre de Manchester City.

Sous l’ère Frank McCourt, l’OM continue ainsi d’étoffer son portefeuille de partenaires internationaux. Ce nouvel accord avec PariPesa doit désormais se traduire par plusieurs opérations destinées aux supporters du club à travers le continent africain.