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OM Mercato : une première recrue pour cet hiver déjà validée !

Par Fabien Chorlet - 30 Sep 2026, 10:00
Ianis Hagi avec la sélection roumaine

Annoncé dans le viseur de l’OM pour cet hiver, Ianis Hagi a déjà reçu un premier feu vert de la part des supporters marseillais.

Alors que l’Olympique de Marseille n’a pas pu recruter le moindre joueur cet été, pourra-t-il le faire cet hiver ? C’est la question que se posent tous les supporters marseillais, et probablement Bruno Genesio également. En tout cas, les dirigeants olympiens travailleraient en coulisses dans cette optique puisque, selon les informations du média roumain Fanatik, l’OM serait intéressé par le milieu offensif d’Alanyaspor, Ianis Hagi, et aurait d’ores et déjà trouvé un accord de principe avec lui en vue d’une arrivée lors du prochain mercato hivernal.

Arrivé libre à Alanyaspor en provenance des Glasgow Rangers à l’été 2025, Ianis Hagi est en difficulté en Turquie cette saison avec seulement quatre matchs disputés toutes compétitions confondues, sans la moindre titularisation. Une situation qui pourrait donc favoriser un départ de l’international roumain cet hiver.

Les supporters de l’OM disent oui à Ianis Hagi

À la suite de l’annonce de cet accord de principe entre Ianis Hagi et l’OM, nous avons souhaité connaître l’avis des supporters marseillais sur une potentielle arrivée de l’ancien joueur de la Fiorentina. Dans un sondage réalisé sur notre compte X But! OM, nous leur avons posé la question : « Ianis Hagi (Alanyaspor), vous prenez à l’OM ? » Résultat : 76,3 % des votants ont répondu « oui », contre seulement 23,7 % de « non ».

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Un résultat assez net en faveur d’une arrivée de Ianis Hagi à Marseille. Reste néanmoins à savoir si cet engouement concerne réellement le profil de l’international roumain ou s’il traduit aussi, en partie, l’impatience des supporters olympiens de voir enfin débarquer des recrues. Après un mercato estival bouclé sans le moindre renfort, une grande partie d’entre eux pourrait surtout être désireuse de voir l’effectif de Bruno Genesio enfin renforcé cet hiver, quel que soit le premier nom annoncé.

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