OL : le nouveau Mahrez chez les Gones ?

Comparé à Riyad Mahrez par son ancien formateur, Kaïl Boudache reçoit également les éloges de son entraîneur à l’OL, Paulo Fonseca.

Kaïl Boudache commence à se faire un nom du côté de l’Olympique Lyonnais. Le jeune talent algérien de l’OL semble progressivement gagner du crédit auprès de Paulo Fonseca, mais également de ceux qui l’ont accompagné durant sa formation. Parmi eux, Johann Louvel, son ancien formateur, s’est montré particulièrement élogieux au moment d’évoquer son profil auprès de RMC Sport. Au point de comparer certaines de ses qualités à celles d’une véritable référence du football algérien : Riyad Mahrez.

Boudache comparé à Mahrez !

« Il a une explosivité, une faculté d’un contre un au-dessus de la moyenne. C’était le cas de Riyad Mahrez. (…) Il a beaucoup progressé, il a un volume de jeu très intéressant », a confié Johann Louvel. Une comparaison forcément très flatteuse pour Kaïl Boudache, tant l’ancien joueur de Manchester City représente une référence à son poste et pour le football algérien. Sans prédire au jeune Lyonnais une trajectoire similaire à celle de Mahrez, son ancien formateur décèle donc chez lui des qualités communes, notamment cette capacité à provoquer, éliminer et faire la différence en un contre un.

Et Johann Louvel n’est pas le seul à apprécier le profil de Kaïl Boudache. Paulo Fonseca a lui aussi adressé des compliments au jeune joueur de l’OL, aussi bien pour son audace avec le ballon que pour son travail défensif. « Avec le ballon, il a le courage d’avoir l’initiative individuelle. (…) Mais ce que j’aime le plus, c’est la façon dont il a aidé l’équipe à défendre », a expliqué l’entraîneur lyonnais. Des propos encourageants pour Boudache, qui semble donc marquer des points grâce à ses qualités offensives mais également à son implication sans ballon. De quoi espérer progressivement se faire une place plus importante dans les plans de Paulo Fonseca à l’OL.