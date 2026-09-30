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OM : les nouvelles ne sont pas rassurantes pour Abdelli

Par Fabien Chorlet - 30 Sep 2026, 07:00
Himad Abdelli (OM)

Sorti sur blessure avec l’Algérie face au Burundi (2-2), Himad Abdelli a été aperçu avec des béquilles après la rencontre.

Inquiétude pour Himad Abdelli ! Comme ses coéquipiers de l’Olympique de Marseille Derek Cornelius, Amine Gouiri et Tadjidine Mmadi, l’ancien joueur du SCO d’Angers s’est blessé avec sa sélection pendant cette trêve internationale. C’était ce mardi lors du match nul concédé par l’Algérie face au Burundi (2-2), rencontre comptant pour les qualifications à la CAN 2027. Une nouvelle alerte physique qui vient donc s’ajouter à la longue liste des pépins rencontrés par les internationaux de l’OM ces derniers jours.

Abdelli aperçu avec des béquilles après sa blessure

Touché à la cheville gauche après être mal retombé à la suite d’un tacle d’un joueur burundais, Himad Abdelli avait été contraint de céder sa place juste avant la pause. Et les premières images du milieu de terrain de l’OM après la rencontre ne sont pas forcément rassurantes.

Comme on peut le voir ci-dessous sur les images captées par le compte X La Vague Verte, le joueur de 26 ans se déplaçait en effet avec des béquilles après le match entre l’Algérie et le Burundi.

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