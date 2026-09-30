FC Nantes : coup dur en pleine trêve, Poirier perd encore un joueur

Le FC Nantes va devoir se passer de Dehmaine Tabibou, appelé en urgence avec l’équipe de France Espoirs après les blessures d’Ethan Mbappé et Senny Mayulu.

La trêve internationale continue de perturber le FC Nantes. Après plusieurs joueurs déjà mobilisés avec leurs sélections (Moustapha Dabo, Tylel Tati, Tom Raiani, Loan Merrifield, Amin Cherni, Saïdou Sow, Sékou Doucouré), le club nantais voit désormais Dehmaine Tabibou rejoindre les Bleuets.

Le milieu de terrain de 21 ans a été appelé par Gérald Baticle pour remplacer les deux joueurs offensifs blessés lors de la victoire de la France Espoirs en Estonie (2-0), mardi. Ethan Mbappé souffre d’une entorse à la cheville droite, tandis que Senny Mayulu est touché à la cuisse gauche.

Tabibou rejoint les Espoirs

Déjà convoqué lors du rassemblement de mars, Dehmaine Tabibou retrouve donc l’équipe de France Espoirs. Le Nantais compte deux sélections avec les U21 français et avait notamment été titulaire lors des victoires contre le Luxembourg et l’Islande en mars.

Cette nouvelle convocation intervient alors que Tabibou a déjà disputé six rencontres avec le FC Nantes depuis le début de la saison 2026-2027, dont trois comme titulaire.

Le joueur va ainsi manquer une partie de la préparation nantaise pendant cette trêve internationale. Une nouvelle absence pour le FC Nantes, alors que les Canaris devront patienter jusqu’au retour des internationaux pour retrouver leur effectif au complet. Après avoir perdu un amical samedi contre Le Mans (3-1), le FCN devra donc faire sans Tabibou et les autres face à Lorient ce samedi pour un nouvel amical.