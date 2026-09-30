PSG : nouveau coup de tonnerre à Paris, un ancien de l’ASSE dans la boucle

À l’origine de l’enquête interne ayant conduit à un avertissement contre Yohan Cabaye, le recruteur du PSG Paulo Gonçalves fait désormais l’objet d’une procédure de licenciement pour faute grave.

La situation reste tendue au centre de formation du Paris Saint-Germain. Selon les informations de L’Équipe, Paulo Gonçalves, recruteur et membre du Comité social et économique (CSE) du club, est actuellement visé par une procédure de licenciement pour faute grave. Son entretien préalable a déjà eu lieu et le CSE a été informé, conformément à la procédure applicable aux salariés protégés.

Paulo Gonçalves au cœur des tensions

Le dossier prend une dimension particulière en raison du rôle joué par Paulo Gonçalves la saison dernière. Le salarié avait signalé des dysfonctionnements au sein du centre de formation, ce qui avait conduit le PSG à lancer une enquête interne visant notamment Yohan Cabaye, ancien du LOSC, du PSG, ou encore de l’ASSE, et actuel directeur sportif de l’Académie.

Cette enquête avait finalement débouché sur un avertissement adressé à l’ancien international français, qui avait toutefois été maintenu à son poste.

Depuis, les tensions semblent s’être accentuées au sein de l’Académie. Paulo Gonçalves est en arrêt maladie depuis plusieurs mois, tandis que la cellule de recrutement a connu plusieurs départs et arrêts de travail. En mai dernier, L’Équipe indiquait que seuls deux recruteurs étaient encore à temps plein dans une cellule qui en comptait six en début de saison.

Le PSG évoque des faits graves

La procédure visant Paulo Gonçalves intervient après une nouvelle enquête confiée par le PSG à un cabinet extérieur. Celle-ci devait examiner l’ensemble des signalements portés à la connaissance du club.

Selon L’Équipe, cette enquête aurait notamment fait apparaître des comportements jugés agressifs ou inappropriés envers certains collaborateurs, ainsi que d’autres faits considérés comme suffisamment sérieux pour justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire pouvant conduire à un licenciement.

De son côté, l’entourage de Paulo Gonçalves estime que son rôle dans le signalement concernant Yohan Cabaye pourrait avoir pesé dans la décision du club. Une affirmation que le PSG ne reprend pas à son compte.

L’inspection du travail devra trancher

En tant que salarié protégé en raison de son mandat au CSE, Paulo Gonçalves bénéficie d’une procédure particulière. L’inspection du travail devra notamment se prononcer sur la demande de licenciement.

Contacté par L’Équipe, le PSG affirme traiter les signalements relatifs aux conditions de travail de manière « rigoureuse et impartiale » et assure engager les procédures qu’il estime nécessaires lorsque des faits suffisamment graves sont établis. Le club refuse toutefois de commenter davantage une procédure individuelle en cours.

Cette nouvelle affaire illustre en tout cas les difficultés persistantes au sein du centre de formation parisien, alors que plusieurs membres de la cellule de recrutement ont quitté le club ou sont actuellement absents.