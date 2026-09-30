OM : le retour d’Adidas accompagné par une énorme surprise pour les supporters ?

Le retour d’Adidas à l’OM pourrait-il aussi signer la fin du nouveau logo marseillais, très contesté par une partie des supporters ?

Le nouveau logo de l’OM n’a pas fini de faire parler. Dévoilé au printemps 2026, le nouvel emblème voulu par le club pour moderniser son identité visuelle est loin de convaincre tout le monde. L’OM explique pourtant avoir conçu ce logo pour renforcer sa lisibilité, notamment sur les supports numériques. Et le retour d’Adidas pourrait bien relancer le débat.

Adidas, le nouveau poids lourd de l’OM

Après plusieurs années avec Puma, l’OM va retrouver Adidas. Le retour de la marque allemande, historique à Marseille entre 1974 et 2018, est déjà présenté comme une opération majeure pour le club. Selon plusieurs sources, le futur contrat pourrait rapporter entre 40 et 50 millions d’euros par an, soit près du double du partenariat actuel avec Puma.

Alors que le retour était initialement annoncé pour 2028-2029, Adidas pourrait finalement arriver dès la saison 2027-2028, sous réserve de la finalisation de l’accord avec Puma. Forcément, ce changement d’équipementier pourrait aussi avoir des conséquences sur l’identité visuelle de l’OM.

« Je pense qu’Adidas va changer ce logo »

C’est en tout cas l’hypothèse avancée par Jean-Charles de Bono. Interrogé par Football Club de Marseille, l’ancien joueur et consultant estime qu’Adidas pourrait peser dans une éventuelle évolution de l’emblème. « Je pense qu’Adidas va changer le logo. Adidas est très fort. Les maillots de l’OM faits par Adidas étaient fantastiques. On me dit que le nouveau logo, c’est pour le numérique, le business… Mais quand je vois mes anciens maillots, je les trouvais magnifiques. »

Une déclaration qui risque de faire réagir à Marseille. Mais avec le retour d’un équipementier aussi important et historiquement lié à Marseille, la question pourrait rapidement revenir sur la table : Adidas se contentera-t-il de dessiner les prochains maillots de l’OM ou participera-t-il aussi à redéfinir son identité visuelle ? On verrait mal l’OM revenir en arrière après avoir présenté ce nouveau logo il y a seulement quelques mois, malgré les critiques d’une partie des supporters…