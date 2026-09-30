PSG Mercato : Luis Enrique veut son chouchou du Barça, une offre de 70 M€ se prépare !

Luis Enrique aurait demandé au PSG de tenter sa chance pour Eric Garcia, alors que Paris serait prêt à mettre les moyens pour convaincre le FC Barcelone.

Le mercato du PSG pourrait prendre une nouvelle tournure avec une piste en provenance du FC Barcelone. Selon El Nacional, qui cite RMC Sport, Luis Enrique ne pousserait pas pour les recrutements de Gavi ou Alejandro Balde, deux joueurs qu’il connaît pourtant très bien depuis son passage à la tête de l’équipe d’Espagne.

Luis Enrique apprécie toujours Eric Garcia

Le nom qui retiendrait davantage l’attention de l’entraîneur du PSG serait celui d’Eric Garcia. Luis Enrique avait notamment lancé le défenseur avec la sélection espagnole et lui avait accordé une grande confiance malgré les critiques dont il faisait l’objet à l’époque.

Cette piste n’est pas totalement nouvelle. En novembre 2025, L’Équipe évoquait déjà l’intérêt du PSG pour Eric Garcia et rappelait les liens particuliers entre le joueur et Luis Enrique.

Une offre de 70 millions d’euros ?

Toujours selon El Nacional, le PSG préparerait une offensive pouvant atteindre 70 millions d’euros pour convaincre le Barça de vendre son défenseur.

Le Barça pourrait toutefois se montrer difficile à convaincre. Eric Garcia fait actuellement partie de l’effectif de Hansi Flick et a disputé 6 matchs de Liga cette saison.

Pour Paris, le profil du défenseur espagnol présente en tout cas un intérêt évident : Eric Garcia peut évoluer dans l’axe, sur les côtés de la défense et au milieu de terrain, une polyvalence particulièrement appréciée par Luis Enrique.