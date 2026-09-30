RC Lens : le départ de Toppmöller relancé par une nouvelle révélation

Le départ précipité de Dino Toppmöller du RC Lens ne serait pas seulement lié aux désaccords avec la direction.

Le RC Lens s’est séparé de Dino Toppmöller le 15 septembre, après seulement quelques semaines sur le banc artésien. Officiellement, le club et le technicien allemand ont mis fin à leur collaboration d’un commun accord, après plusieurs échanges concernant notamment le fonctionnement du groupe et l’organisation du staff.

Mais les raisons de ce départ ne se limiteraient pas aux désaccords entre Toppmöller et sa direction. Dans un échange publié sur X le 28 septembre, le journaliste Mohamed Toubache-Ter a apporté une précision sur la situation lensoise. Alors qu’une comparaison était faite avec le récent changement d’entraîneur à Metz, il a répondu : « Lens c’est différent… y’avait ce pb mais aussi le groupe dans son entièreté qui avait lâché le coach. »

Des tensions avec le vestiaire

Cette affirmation rejoint des informations publiées au moment du départ de Toppmöller. Selon Foot Mercato, des tensions s’étaient installées avec plusieurs cadres du vestiaire dès la fin du mois d’août, notamment autour des choix tactiques et des compositions d’équipe. Le média évoquait également une relation progressivement détériorée entre le technicien allemand et son groupe.

L’Équipe avait, de son côté, rapporté des dissensions entre le staff de Toppmöller et l’encadrement français du RC Lens, dans un contexte de tensions internes au club.

Une rupture plus large que le seul terrain

Le Racing avait pourtant présenté Toppmöller comme l’homme chargé de poursuivre son projet sportif après le départ de Pierre Sage. Nommé en juin avec un contrat jusqu’en 2028, l’Allemand n’aura finalement dirigé que quelques rencontres avant son départ.

Dans sa communication officielle, le RC Lens n’a toutefois pas évoqué une rupture avec les joueurs. Le club a expliqué que des discussions de fond avaient porté sur la vie du groupe, le fonctionnement et l’organisation du staff, avant de souhaiter remodeler ce dernier, notamment par rapport à Nelson Morgado, adjoint de Toppmöller. Comme dévoilé sur notre site le 16 septembre dernier, Yannick Cahuzac, alors adjoint et désormais coach principal, n’avait d’ailleurs pas son mot à dire, étant donné Toppmöller ne jurait que par Morgado.

La sortie de Mohamed Toubache-Ter apporte donc une lecture supplémentaire de cette rupture : au-delà des divergences entre Dino Toppmöller et la direction lensoise, la totalité du vestiaire aurait lui aussi cessé d’adhérer au projet du technicien allemand. Une donnée qui permet de mieux comprendre pourquoi l’aventure aura été aussi courte à Lens.