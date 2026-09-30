FC Nantes : Der Zakarian règle ses comptes avec les joueurs et répond aux Kita

Écarté du FC Nantes après seulement trois journées de Ligue 2, Michel Der Zakarian n’a pas renoncé au football. L’ancien entraîneur nantais revient sur son départ, les difficultés du vestiaire et sa relation avec la famille Kita.

Trois matches, trois défaites et déjà la porte. Revenu cet été au FC Nantes avec l’ambition de ramener les Canaris en Ligue 1, Michel Der Zakarian a été écarté le 24 août, après un début de saison très compliqué. Depuis, le technicien de 63 ans assure qu’il reste prêt à reprendre un poste.

« Je suis à la retraite, mais j’ai toujours envie de travailler », explique-t-il dans un entretien accordé à L’Équipe. Der Zakarian précise qu’il avait déjà pris sa retraite avant de revenir à Nantes en 2026, mais qu’il n’a jamais perdu la passion du football.

Der Zakarian met en cause l’état d’esprit du vestiaire

Interrogé sur les raisons de ce départ précipité, l’ancien coach nantais pointe notamment la situation de certains joueurs après la relégation en Ligue 2. « Pas mal voulaient partir, mais certains n’ont pas eu les contacts espérés. Ce n’est donc pas la faute du coach qui arrive, mais la leur. Je n’ai pas peur de dire les choses », affirme-t-il.

Der Zakarian estime que les difficultés financières et les baisses de salaire liées à la descente ont également pesé sur le groupe. « Le début de saison que l’on fait est la conséquence de joueurs qui ont un peu la tête à l’envers », estime-t-il, tout en reconnaissant que la responsabilité est collective.

Ces déclarations interviennent quelques semaines après une défaite 2-5 contre Rodez, qui avait précédé son éviction. Au lendemain de cette rencontre, Der Zakarian avait déjà dénoncé le comportement de ses joueurs.

« Je pense que oui » : Der Zakarian regrette le manque de temps

Le technicien assure également qu’il aurait pu redresser la situation s’il avait bénéficié de davantage de temps. « Je pense que oui. On avait travaillé sur le recrutement, on avait choisi des joueurs, qui sont arrivés ensuite. À part deux, les autres, c’est nous qui les avions ciblés. »

Malgré cette expérience très courte, Der Zakarian ne regrette pas son retour à Nantes, un club où il avait déjà obtenu deux montées en Ligue 1. « C’est le club qui m’a formé, que j’y ai connu deux montées et que j’avais envie d’y retourner, une dernière fois. »

Une relation toujours apaisée avec les Kita

Malgré trois séparations avec la famille Kita, Michel Der Zakarian ne souhaite pas régler ses comptes avec les propriétaires du FC Nantes. « Rien ne me gêne, chez eux. On s’est toujours dit les choses. Il y a un patron, c’est lui qui met les sous, c’est lui qui décide. » Il reconnaît toutefois que des décisions ont été bonnes et d’autres moins bonnes, concernant aussi bien les entraîneurs que les joueurs.

Le contexte nantais devrait d’ailleurs prochainement changer. Pour rappel, un accord de vente du FC Nantes a été signé avec un groupe d’investisseurs emmené par Paulo Tavares, même si l’opération doit encore franchir plusieurs étapes, notamment devant la DNCG.

Pour Der Zakarian, l’histoire n’est toutefois pas terminée. « Je suis ouvert à tout, même en cours de saison », assure-t-il. À 63 ans, l’ancien défenseur nantais se dit donc toujours prêt à relever « un dernier pari » sur un banc professionnel.