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FRANCE

RC Lens : cette scène entre Giroud (LOSC) et les supporters lensois refait parler d’elle

Par William Tertrin - 30 Sep 2026, 20:40
Olivier Giroud à sa sortie de Lens-Lille.

Lors du dernier derby à Bollaert entre le RC Lens et le LOSC, Olivier Giroud avait été applaudi par une partie du public de Bollaert, un geste dont l’attaquant français garde aujourd’hui un souvenir particulier.

Le RC Lens et son public ont marqué Olivier Giroud. Un an après le derby remporté 3-0 par les Sang et Or face au LOSC, l’attaquant lillois est revenu sur l’accueil reçu au stade Bollaert-Delelis dans un long entretien accordé à L’Équipe pour ses 40 ans.

Sorti à la 77e minute, Giroud avait alors été applaudi par des supporters lensois. Une scène remarquée dans un derby, d’autant plus que le Français portait ce soir-là le maillot du LOSC et le brassard de capitaine.

Olivier Giroud garde un souvenir fort de Bollaert

Un accueil qui n’a visiblement pas échappé à Giroud. Dans son entretien, le champion du monde 2018 explique apprécier les réactions positives dont il bénéficie dans les différents stades de Ligue 1.

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Et lorsqu’il évoque le RC Lens, son message est particulièrement élogieux : « Je reçois des accueils extraordinaires dans tous les stades. Quand je vois comment les supporters lensois m’ont accueilli, j’en suis fier. »

Une « ovation » à ne pas généraliser à tout Bollaert

Si la séquence a parfois été présentée comme une grande ovation de Bollaert pour Olivier Giroud, il convient toutefois de nuancer cette présentation. Il s’agissait plutôt d’un geste de respect d’une petite partie du public lensois envers une grande figure du football français que d’une ovation générale de tout Bollaert, comme cela avait été indiqué.

Le geste reste néanmoins suffisamment marquant pour avoir été retenu par Giroud. Dans un derby remporté 3-0 par le RC Lens, voir certains supporters sang et or applaudir un joueur du LOSC constituait une scène inhabituelle. Et plusieurs mois après, elle fait toujours partie des souvenirs que l’attaquant français associe à son retour en Ligue 1.

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