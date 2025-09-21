Bollaert a confirmé sa réputation de meilleur public de France, hier, en applaudissant Olivier Giroud à sa sortie du terrain alors qu’il joue pourtant au LOSC.

Dans le sempiternel débat sur le meilleur public de France, celui du RC Lens est toujours cité. Il n’est pas le plus nombreux, pas forcément le plus bruyant mais il a d’autres arguments à faire valoir. Et notamment une sportivité assez rare dans le football moderne. Bien sûr, il lui arrive parfois de déraper, comme lors du premier derby d’après-covid, quand il y avait eu des affrontements avec les supporters lillois sur la pelouse de Bollaert à la mi-temps. Mais dans la grande majorité des cas, le fan lensois fait preuve d’un esprit remarquable.

Le meilleur public de France, c’est confirmé !

On en a encore eu une preuve hier, lors du derby face à Lille (3-0). A la 76e minute, Olivier Giroud est remplacé. Les supporters lensois s’arrêtent de chanter pour applaudir le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Certes, le moment était à la fête et cette sortie aurait sans doute été accompagnée de sifflets si le LOSC avait mené à ce moment-là. Mais dans la plupart des autres stades de Ligue 1, même avec un 3-0 en faveur de l’équipe locale, Giroud n’aurait pas été applaudi à son remplacement.

Le Racing Club de Lens a donc gagné un match très important hier mais également confirmé l’étiquette qui lui colle à la peau depuis des décennies. Son public est bien le plus sportif de France !