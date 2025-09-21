Auteur du deuxième du RC Lens dans le derby hier, Florian Thauvin a déjà inscrit son nom dans la légende sang et or.

Sitôt la fin du derby sifflée, hier, Laurent Mazure, grand fan de statistiques concernant le RC Lens, en a publié quelques-unes sur X. Il nous apprend notamment que Florian Thauvin, auteur du deuxième but face au LOSC (3-0), est le premier numéro 10 lensois à marquer dans le derby depuis que la numérotation est fixée pour la saison, c’est-à-dire depuis 1996-97 ! Arrivé depuis seulement deux mois en Artois, le champion du monde 2018 a donc déjà marqué l’histoire du Racing.

Fofana, plus jeune buteur lensois dans le derby depuis… 1977 !

Rayan Fofana, qui a porté le score à 3-0 en début de seconde période, fait encore mieux que son aîné. A 19 ans et 220 jours, l’attaquant est le plus jeune buteur lensois dans un derby du Nord depuis Pascal Françoise (18 ans et 342 jours), le 5 février 1977. Les statistiques positives ne manquent vraiment pas sur le compte de Laurent Mazure, surtout après une si longue attente puisque cela faisait trois saisons que le RC Lens attendait de renouer avec la victoire face au LOSC.

Dans le camp des vaincus, c’est évidemment la douche froide. Bruno Genesio a tenté de dédramatiser avec une réaction assez lunaire : « Je ne sais pas si cette défaite est lourde. On a fait une bonne entame. On a eu les opportunités pour marquer une voire deux fois. Puis on a encaissé un but gag sur un corner bizarre. Après, on a oublié les vertus du foot de haut niveau, l’engagement, l’agressivité, la conquête du ballon. Cela ne suffit pas pour gagner mais c’est indispensable pour y parvenir. En seconde période, on a vu des choses qui ne m’ont pas beaucoup plu. Ce match peut être un mal pour un bien. Ca va vous étonner mais depuis le début du championnat, on a reçu beaucoup de compliments. Si c’est une alerte et que cela permet de réagir dès jeudi chez nous en Ligue Europa (contre Brann), ce sera bénéfique ».