Plein d’envie et porté par un public de Bollaert exceptionnel malgré une pluie torrentielle, le RC Lens a roulé sur un LOSC fébrile du début à la fin du derby (3-0). Les notes.

Le RC Lens est sorti vainqueur du premier derby de la saison. Sous une pluie battante, les hommes de Pierre Sage ont imprimé leur rythme et ont surpris de fébriles Dogues sur corner : Adrien Thomasson a centré dans le tas et Wesley Saïd a prolongé un ballon glissant de Matthieu Udol dans les filets adverses (1-0, 28e). L’envie lensois s’est encore affichée sur le deuxième but : ce diable de Saïd est allé gratter un ballon dans les pieds de Correia dans l’axe avant de servir Florian Thauvin sur le côté droit de la surface. L’ancien Marseillais a pris ses responsabilités pour enrouler une frappe dans la lucarne d’Özer (2-0, 43e).

LOSC : aucun tir cadré en seconde période !

Avec l’entrée d’Osame Sahraoui, le LOSC trouvait plus de fluidité mais se faisait punir par Rayan Fofana sur un contre éclair (3-0, 54e). Entré, Morgan Guilavogui était à deux doigts de corser l’addition sur une attaque rapide (75e). Une statistique résumera la prestation des Lillois : zéro tir cadré en seconde période. Preuve que le RC Lens a largement mérité sa victoire du soir.

TOPS :

Florian Thauvin :

Le leader de l’attaque lensoise ne s’est pas caché (5 frappes). S’il a dévissé une première frappe en début de match, il ne s’est pas trompé deux fois pour inscrire le but du 2-0 d’un enroulé qu’il maîtrise à la perfection. Même s’il a manqué une offrande d’Odsonne Edouard sur son pied droit (68e), sa célébration et sa communion avec le public lensois sur son but resteront comme un moment fort du derby.

Wesley Saïd :

Il ne faut jamais enterrer Wesley Saïd. Si l’attaquant du RC Lens a encore relié à des rumeurs de départ cet été, c’est bien lui qui a dévié le ballon d’Udol sur le premier but des Sang et Or. C’est encore en vieux roublard qu’il s’est joué de Correira sur le deuxième but lensois. À l’envie, il sait tout ce qu’un joueur doit donner dans un derby.

FLOPS :

Olivier Giroud :

Propulsé capitaine du LOSC, Olivier Giroud s’est noyé dans la pluie artésienne. Le champion du monde 2018 est tombé sur une défense lensoise et un Risser aux aguets, sans compter que ses coéquipiers ont semblé sans leur habituelle imagination dans le secteur offensif.

Hakon Haraldsson :

À la 22e minute, Hakon Haraldsson a peut-être changé la physionomie de ce derby, sans même le savoir. L’Islandais a eu l’occasion d’ouvrir la marque mais a dévissé sa frappe à bout portant. Jamais vraiment influent dans le jeu, il a donné l’impression de ne pas avoir oublié ce couac de tout le match.

Les notes du derby :

RC Lens : Risser (7) – Gradit (6), Baidoo (6), Sarr (6), Aguilar (5) – Thomasson (7), Sangaré (6), Udol (7) – Thauvin (8), Saïd (7), Fofana (7).

LOSC : Özer (5) – Mandi (4), Ngoy (4), Mbemba (4), Perraud (4), Bentaleb (5), Bouaddi (5), Fernandez-Pardo (4) – Haraldsson (3), Correia (3), Giroud (4).