Les supporters du RC Lens peuvent trembler : en pleine forme depuis son arrivée au LOSC, avec déjà 2 buts en 3 matches, Olivier Giroud a la particularité de souvent marquer dans les derbys !

Pour les supporters du LOSC, les signaux positifs ne manquent pas avant le derby de ce soir à Lens : leur équipe n’a perdu qu’un seul de ses dix derniers matches à Bollaert, elle a remporté les trois dernières oppositions, est invaincue sur les trois dernières saisons, elle a pris un meilleur départ en Ligue 1, Bruno Genesio peut surfer sur le travail de l’exercice écoulé alors que Pierre Sage vient d’arriver… Enormément de points incitant à la confiance, donc. Mais s’il en fallait un dernier, il aurait pour nom Giroud.

Il reconnaît lui-même adorer les derbys !

La recrue phare de l’intersaison lilloise a une particularité : elle adore les derbys ! L’Equipe rappelle qu’Olivier Giroud a marqué ses quatre premiers buts avec Arsenal lors de derbys londoniens. Il a ainsi trouvé le chemin des filets lors de ses deux premières oppositions face à Tottenham (5-2 et 1-0). Au total, sur les 73 buts marqués avec Arsenal, 18 l’ont été contre des rivaux locaux. Passé à Chelsea, il a continué à briller dans les derbys, notamment en finale de l’Europa League 2019 contre… Arsenal (4-1). Ce soir-là, il avait marqué, obtenu un pénalty et délivré une passe décisive !

Parti ensuite à Milan, il a aussi scoré contre l’Inter, un doublé en 2021-22 et un but plus une passe décisive en 2022-23. Lors de son doublé, il avait quasiment inscrit le même but que face à Monaco (1-0) récemment. Bref, Olivier Giroud, c’est l’arme fatale des derbys. D’ailleurs, il n’arrêtait pas de répéter qu’il adorait ça lors de son passage à Arsenal. Les Lensois sont prévenus !