Alors que le 122e derby du Nord entre Lens et Lille se jouera ce samedi, Olivier Giroud, néo-Lillois, a déjà été mis au parfum avant ce choc.

À quelques jours de ses 39 ans, Olivier Giroud s’apprête à vivre un moment inédit dans sa carrière : le derby du Nord face au RC Lens. L’attaquant du LOSC a rapidement compris l’importance de ce rendez-vous pour les supporters. « J’ai déjà rencontré quelques supporters lillois et ils m’ont fait comprendre que voilà, avec Lens… Bollaert c’est pour le 20, on a déjà pris date, on va se préparer parce qu’apparemment c’est quelque chose ici ! », a-t-il déclaré pour Canal+.

Giroud buteur dans le derby ?

Ce match, programmé ce samedi à 21h05, représente un cap symbolique pour Giroud. Pour lui, comme pour la communauté lilloise, il ne s’agit pas seulement d’un match de football, mais d’un événement chargé d’enjeux. Une victoire ce jour-là serait historique : Lille n’a en effet jamais remporté quatre derbys consécutifs en Ligue 1.

L’ancien international français, conscient de l’enjeu et du folklore entourant ce duel, semble prêt à répondre présent et à offrir aux Nordistes un souvenir mémorable. Le derby du Nord s’annonce déjà comme un moment fort de cette saison, à la fois pour Lens, qui n’a plus gagné de derby depuis avril 2022, mais aussi pour le LOSC et son nouvel attaquant vedette.