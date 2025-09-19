Le LOSC l’a présenté officiellement ce vendredi…

Ce vendredi, le nouveau défenseur lillois Chancel Mbemba était en conférence de presse et il a été invité à s’exprimer sur le sujet. « Ce n’est pas le sujet. Désolé, il faut chercher mon avocat, moi je suis concentré sur le foot, mais j’ai souffert, j’ai beaucoup souffert », s’est-il contenté de répondre, confirmant ainsi l’information de L’Equipe hier soir.

Arrivé sur la Canebière en 2022, Mbemba a quitté le club phocéen cet été, à la fin de son contrat et d’après L’Équipe, il a saisi la justice il y a plusieurs mois afin de porter plainte contre le club phocéen qu’il accuse d’un harcèlement moral en lien avec sa mise à l’écart, avec des pressions pour le forcer à partir, la saison dernière, alors qu’il était capitaine la saison précédente. Mbemba s’était alors retrouvé dans le loft marseillais où il avait eu une altercation avec le bras droit de Medhi Benatia, Ali Zarrak, ce qui avait entraîné une mise à pied en septembre 2024, ainsi qu’une retenue de salaire finalement annulée par la mission juridique de la Ligue.

Mbemba : « Je ne vais pas décevoir »

Mbemba est également revenu sur son arrivée à Lille et sur le rôle joué par Olivier Létang. « J’ai eu l’opportunité d’échanger avec le président et j’ai aimé nos rendez-vous, il m’a montré le projet et tout le monde connaît le président. Cette opportunité qu’il m’a donnée… je ne vais pas décevoir. J’ai pu parler avec le coach et tous les joueurs, donc je suis heureux de venir ici. J’ai fait un an sans jouer, mais je travaillais individuellement. Je veux continuer à travailler pour être à 100% et aider le groupe, gagner la confiance du staff et de mes coéquipiers. » Voilà qui promet !