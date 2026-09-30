FC Nantes : les zones d’ombre s’accumulent avant la finalisation du rachat

Le FC Nantes se rapproche d’un changement de propriétaire, mais le projet porté par Paulo Tavares doit encore répondre à plusieurs questions majeures, notamment sur son financement et sa solidité.

Le FC Nantes est-il réellement sur le point de changer de propriétaire ? Après plusieurs semaines de rumeurs, le dossier a franchi une étape décisive. Waldemar Kita aurait signé un protocole de vente avec un pool d’investisseurs mené par Paulo Tavares, patron de Phenix Sport Invest. L’opération serait désormais soumise aux dernières validations, notamment celle de la DNCG.

Mais derrière cette avancée, plusieurs zones d’ombre persistent, comme le note Ouest-France.

Un prix de vente qui interroge

C’est l’un des principaux points de questionnement. Alors que les premières informations évoquaient des offres inférieures à 50 millions d’euros et un prix fixé à 95 millions par Waldemar Kita, les dernières estimations font désormais état d’une opération proche ou supérieure à 100 millions d’euros, bonus compris ou non selon les sources.

Cette évolution rend difficile la lecture exacte du deal : quelle somme sera réellement versée à la famille Kita ? Quelle part sera consacrée au fonctionnement du club et à son développement ? Et surtout, quelles garanties financières les repreneurs sont-ils capables d’apporter ?

Autant de questions auxquelles la DNCG devra notamment s’intéresser.

Qui finance réellement le projet Tavares ?

Paulo Tavares affirme avoir réuni des moyens financiers importants autour de son projet. Le consortium réunirait des investisseurs français, portugais et luxembourgeois. Mais l’identité et le poids exact de ces investisseurs restent encore largement à préciser. Des sources récentes soulignent également que le montage financier demeure difficile à appréhender.

Cette question est d’autant plus importante que l’acquisition du club ne représente qu’une partie de l’effort financier. Le futur propriétaire devra également financer le fonctionnement du FC Nantes, aujourd’hui en Ligue 2, et construire un projet sportif crédible sur plusieurs saisons.

Marcelo, Snoop Dogg… attention aux annonces

Le projet baptisé « The Race for the Stars » alimente aussi les interrogations par son ambition affichée. Plusieurs noms ont circulé autour du futur organigramme, notamment ceux de Fabrice Pancrate, Cyril Linette ou encore Marcelo, qui pourrait devenir ambassadeur du club.

Ces éléments restent toutefois à prendre avec prudence : les rôles précis de ces personnalités n’ont pas tous été confirmés officiellement et certaines informations ont fait l’objet de contestations publiques.

L’éventuelle présence de personnalités connues ne permettra surtout pas de répondre à la question centrale : quel sera le véritable projet sportif et économique du FC Nantes ?

La DNCG, dernier grand test

Le dossier n’est donc pas encore définitivement bouclé. Après l’accord entre les parties, le projet doit notamment passer par la DNCG et par la consultation des représentants des salariés du club.

C’est probablement à ce moment que les zones d’ombre les plus importantes devront être levées : origine et disponibilité des fonds, garanties apportées, capacité à financer le club dans la durée et organisation du futur actionnariat.

Le FC Nantes n’a donc jamais été aussi proche de tourner la page Waldemar Kita depuis son arrivée en 2007. Mais avant de parler d’une nouvelle ère, il faudra encore que le projet Paulo Tavares transforme ses promesses et ses annonces en garanties concrètes.