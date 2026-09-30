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FRANCE

RC Lens : des nouvelles tombent pour Abdulhamid et Titraoui !

Par William Tertrin - 30 Sep 2026, 21:40
Saud Abdulhamid (RC Lens)

Yacine Titraoui et Saud Abdulhamid ont été aperçus ensemble à Paris, alors que les deux joueurs du RC Lens poursuivent leur retour après leur blessure.

Une image qui devrait faire plaisir aux supporters lensois. Le milieu algérien Yacine Titraoui a été aperçu à Paris aux côtés de l’international saoudien Saud Abdulhamid il y a quelques jours. Une petite vidéo qui offre surtout l’occasion de prendre des nouvelles des deux joueurs du RC Lens, actuellement éloignés des terrains.

Blessés ces dernières semaines, Titraoui et Abdulhamid n’ont toujours pas retrouvé le groupe professionnel. Yacine Titraoui avait notamment été touché aux ischio-jambiers. De son côté, Saud Abdulhamid souffrait d’un hématome à la cuisse.

Toujours absents des photos d’entraînement du RC Lens

Pour l’heure, il faut toutefois rester prudent concernant leur retour. Les deux joueurs ne sont toujours pas visibles sur les photos des entraînements publiées par le RC Lens cette semaine. Reste désormais à savoir s’ils seront aptes pour la reprise de la Ligue 1, vendredi prochain face à l’OL.

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Cette apparition à Paris est donc rassurante sur leur présence hors du terrain, mais elle ne constitue pas encore une indication sur leur date de retour à la compétition. Les supporters du RC Lens devront encore patienter avant de revoir les deux recrues à l’entraînement collectif.

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