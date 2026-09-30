PSG Mercato : Paris se positionne sur un crack à 65 M€ pour concurrencer Hakimi

Le PSG surveille Alberto Costa, le jeune latéral droit du FC Porto, également suivi par plusieurs cadors anglais.

Le PSG aurait ajouté un nouveau nom à sa liste pour renforcer le poste de latéral droit. Selon les informations rapportées par CaughtOffside, le club parisien suit la situation d’Alberto Costa, défenseur portugais de 22 ans évoluant au FC Porto. Manchester United et Arsenal seraient également attentifs au dossier, tandis que Manchester City figure aussi parmi les clubs intéressés.

Alberto Costa, une piste pour concurrencer Hakimi ?

Arrivé à Porto en provenance de la Juventus à l’été 2025, Alberto Costa s’est rapidement imposé au Portugal. Le latéral droit a disputé 47 rencontres toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-2026, avec 1 but et 9 passes décisives à son actif.

Au PSG, son profil pourrait notamment être étudié pour apporter davantage de profondeur derrière Achraf Hakimi. Le Marocain reste le titulaire au poste, mais Paris cherche régulièrement à renforcer la concurrence et la polyvalence de son effectif.

Une clause à 65 millions d’euros

Le dossier s’annonce toutefois coûteux. Alberto Costa est lié au FC Porto jusqu’en juin 2030 et son contrat comporte une clause libératoire de 65 millions d’euros.

Le PSG pourrait donc suivre attentivement l’évolution de la situation dans les prochains mois, alors que la concurrence s’annonce déjà importante autour du jeune Portugais.