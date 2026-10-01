Capitaine du RC Lens, Florian Thauvin (33 ans) a remis fort le chemin de La Gaillette.

Florian Thauvin est déjà de retour aux affaires. Après une période plus calme consacrée à la trêve internationale, le capitaine du RC Lens a retrouvé le chemin de La Gaillette avec une détermination particulièrement visible. Sur Instagram, le joueur de 33 ans a partagé plusieurs photos de lui à l’entraînement, visiblement très affûté et particulièrement affamé à l’idée de retrouver les terrains. Un message accompagne les clichés : « De retour en jeu ».

Thauvin affiche une belle condition en pleine trêve

Sur les images publiées par le capitaine lensois, difficile de ne pas remarquer sa condition physique. En chasuble, en pleine course et visiblement très impliqué dans les exercices proposés par le staff, Thauvin affiche une silhouette particulièrement affûtée. Le message envoyé est donc assez clair : le numéro 10 n’a pas l’intention de revenir en simple spectateur. Depuis son arrivée au RC Lens, l’ancien Marseillais a rapidement pris une place importante dans le vestiaire et sur le terrain. Son expérience et son leadership sont notamment précieux pour une équipe engagée sur plusieurs tableaux cette saison.

Thauvin avait d’ailleurs parfaitement lancé son exercice. Dès la première journée contre Auxerre, il avait inscrit un doublé lors de la victoire spectaculaire de Lens (5-2). Il avait également marqué lors de la défaite à Strasbourg (2-1). Son influence offensive ne se limite donc pas à son statut de capitaine. Le Français s’est rapidement imposé comme l’un des principaux atouts offensifs de l’équipe de Dino Toppmöller. Et son retour en pleine forme constitue forcément une bonne nouvelle pour le staff lensois.

Cahuzac a déjà un cadre affûté

La reprise intervient alors que le RC Lens prépare la suite d’un calendrier particulièrement chargé. Le club artésien doit notamment retrouver l’OL à Bollaert le vendredi 9 octobre à 20h45. Quelques jours plus tard, le Sporting CP se présentera également à Lens en Ligue des champions.

Dans ce contexte, disposer d’un Thauvin en pleine possession de ses moyens peut représenter un atout important. À travers ses publications, Thauvin semble donc vouloir montrer qu’il est prêt. Pas question de perdre du temps. Reste désormais à voir comment le staff décidera de gérer son temps de jeu, mais la reprise s’annonce musclée.