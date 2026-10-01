Pleinement investi et intégré au Stade Rennais depuis son arrivée cet été, Adrien Thomasson (32 ans) a laissé un grand vide au RC Lens.

Le RC Lens a terminé la saison dernière avec une vraie identité athlétique. Les Sang et Or dominaient notamment la Ligue 1 dans le domaine des courses à haute intensité. Mais après cinq journées de l’exercice 2026-2027, la tendance s’est inversée. Et un joueur symbolise particulièrement cette évolution : Adrien Thomasson.

Thomasson, référence perdue au RC Lens

Lors de la saison 2025-2026, le milieu offensif de 32 ans affichait des statistiques particulièrement élevées avec le RC Lens. Selon l’analyse de Florent Toniutti, spécialiste des données, Thomasson avait parcouru 11 903 mètres à haute intensité et réalisé 96,7 courses à haute intensité par 90 minutes. Deux chiffres qui le plaçaient respectivement deuxième et quatrième de Ligue 1 dans ces catégories. Son apport ne se limitait évidemment pas aux statistiques. Thomasson apportait également son expérience, son volume de jeu et sa capacité à répéter les efforts. Son départ représentait donc un changement important pour le collectif lensois.

Et le plus frappant est que l’ancien Lensois affiche encore de meilleures données depuis son arrivée au Stade Rennais. Après cinq journées de Ligue 1, Thomasson atteint 12 403 mètres parcourus à haute intensité et 106,9 courses à haute intensité par 90 minutes. Cette fois, il occupe la première place du championnat dans les deux catégories. Un bond statistique impressionnant. Le milieu rennais semble donc parfaitement s’intégrer au système de Franck Haise et participe pleinement à l’intensité recherchée par son nouvel entraîneur.

Le Stade Rennais a récupéré un gros volume

Le contraste est d’autant plus intéressant que Rennes réalise lui aussi un début de saison convaincant. L’équipe de Franck Haise s’appuie notamment sur un milieu capable de répéter les efforts et de maintenir une grosse intensité sur la durée. Thomasson en est devenu l’un des symboles. À 32 ans, le joueur montre ainsi qu’il possède encore les jambes pour tenir un rythme particulièrement élevé en Ligue 1. Et forcément, ce constat peut faire réfléchir du côté de Lens.

La comparaison collective dressée par Toniutti est particulièrement révélatrice. La saison dernière, le RC Lens dominait la Ligue 1 dans le volume de courses à haute intensité. Après cinq journées de la saison 2026-2027, ce n’est plus le cas. Le départ de Thomasson n’explique évidemment pas à lui seul cette évolution. Plusieurs facteurs entrent en jeu : le changement de joueurs, les systèmes, les adversaires ou encore l’enchaînement des rencontres. Mais le Français constitue un symbole évident de cette transformation. Le RC Lens a perdu l’un de ses joueurs les plus actifs dans ce domaine au moment même où Rennes récupérait un élément capable de faire encore mieux.

Des regrets déjà au RC Lens ?

Dans un début de saison où les Sang et Or peinent à trouver leur rythme, la question peut donc se poser. Le RC Lens possède toujours de nombreux atouts et la saison reste longue. Mais si l’intensité était l’une des grandes forces du collectif lensois, la perte de Thomasson pourrait avoir davantage d’impact que prévu dans ce secteur précis.

À Rennes, le milieu de 32 ans semble en tout cas avoir rapidement trouvé sa place. Et ses chiffres donnent une nouvelle dimension à son départ. Pour le RC Lens, il faudra désormais retrouver collectivement ce volume d’efforts qui faisait sa force. Car pendant que Thomasson continue de courir à très haute intensité en Bretagne, les Sang et Or cherchent encore la recette pour retrouver leur identité.