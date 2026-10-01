La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Prêté par la Juventus Turin à l’OL, Loïs Openda (26 ans) ne devrait pas faire de vieux os à Lyon.

L’OL a peut-être trouvé son nouvel avant-centre. Arrivé cet été en provenance de la Juventus, Loïs Openda avait pour mission de retrouver confiance et efficacité après une saison compliquée en Italie.

Openda retrouve des couleurs à l’OL

Le pari commence à fonctionner. Et forcément, cette montée en puissance change déjà la perception de son avenir.À 26 ans, l’attaquant belge connaît parfaitement la Ligue 1 après son passage remarqué au RC Lens. Son arrivée à Lyon doit lui permettre de retrouver les sensations qui avaient fait sa réputation en France et en Allemagne. Après une saison 2025-2026 compliquée à Turin, avec seulement deux buts toutes compétitions confondues, Openda avait besoin de temps de jeu et de confiance.

À l’OL, il commence justement à retrouver ces deux éléments. Nicolas Puydebois apprécie notamment son investissement. « Dans la mentalité, dans ce qu’il propose, dans les efforts qu’il fait pour le collectif… Il y a très peu d’attaquants qui en font autant pour le collectif comme il le fait », souligne le consultant d’Olympique-et-Lyonnais.

Sa valeur pourrait rapidement exploser sur le marché

Le problème pour Lyon est connu depuis la signature du joueur. Openda a rejoint l’OL dans le cadre d’un prêt payant d’une saison, estimé à 3,5 millions d’euros, mais sans aucune option d’achat. Il doit donc, en l’état, retourner à Turin à l’issue de l’exercice 2026-2027. Un choix qui n’a rien d’anodin. Puydebois estime que la Juventus a volontairement conservé cette maîtrise : « La Juve n’a pas mis d’option d’achat pour une simple et bonne raison, c’est que c’est un très bon footballeur et qu’ils veulent le relancer. » La logique est claire : permettre à Openda de retrouver son meilleur niveau, puis décider ensuite de la suite.

Et c’est précisément ce qui pourrait compliquer les ambitions lyonnaises. La Juventus avait recruté Openda après son passage à Leipzig, avec une opération dont le coût pouvait atteindre environ 42,3 millions d’euros, bonus compris. Si le Belge réalise une grosse saison à Lyon, son prix pourrait donc remonter rapidement. Olympique-et-Lyonnais souligne justement que cette relance pourrait permettre à la Juventus de faire grimper sa valeur et de profiter financièrement de son retour en forme. Le média évoque également la possibilité d’une future négociation avec l’OL, mais précise que le dossier est encore loin d’être arrivé à ce stade.

L’OL risque de ne pas avoir les moyens de le retenir

C’est toute l’ambiguïté de l’opération. Plus Openda sera performant, plus il sera difficile pour l’OL de l’attirer définitivement. Le club lyonnais a justement choisi le prêt sans option d’achat parce qu’il ne disposait pas des moyens nécessaires pour réaliser immédiatement un transfert de cette ampleur. Si l’ancien Lensois retrouve son niveau et redevient un attaquant très convoité, la Juventus pourrait donc fixer des exigences financières largement supérieures aux capacités lyonnaises.

Le scénario est donc paradoxal : l’OL a besoin d’un grand Openda pour réussir sa saison, mais plus le Belge brillera, plus son avenir à Lyon risque de devenir compliqué. Et sauf retournement de situation, Lyon ne possède aucun droit automatique pour conserver Openda. La Juventus garde la main. Et si le Belge continue sur sa lancée, sa valeur pourrait considérablement augmenter d’ici mai prochain.