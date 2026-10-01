Alors que les rumeurs de vente ont encore émergé à l’OM pendant la trêve, le retour annoncé d’Adidas pourrait confirmer que que chose se trame en coulisses.

L’OM pourrait bientôt bénéficier d’un sérieux coup de pouce financier. Après plusieurs années de collaboration avec Puma, le club phocéen devrait retrouver Adidas, son équipementier historique.

Les supporters de l’OM voient le retour d’Adidas d’un bon oeil

L’accord doit initialement entrer en vigueur à partir de la saison 2028-2029, même si des discussions existent pour avancer ce retour d’une année. Et financièrement, l’opération pourrait être particulièrement intéressante. Le montant exact du futur contrat n’a pas été officiellement communiqué.

Mais les premières informations évoquent une hausse très importante par rapport à l’accord actuel avec Puma. Celui-ci est estimé entre 20 et 25 millions d’euros par saison, tandis que le futur partenariat avec Adidas pourrait atteindre une enveloppe comprise entre 40 et 50 millions d’euros annuels selon plusieurs sources. Une différence considérable pour un club qui traverse actuellement une période de forte austérité. L’OM a dû réduire sa masse salariale et procéder à plusieurs ventes cet été. Frank McCourt a néanmoins encore injecté environ 120 millions d’euros dans le club en 2026 pour couvrir les pertes, selon L’Équipe.

C’est précisément ce contexte qui nourrit les interrogations. Sur But!, un sondage consacré au retour d’Adidas a suscité une réaction très nette des supporters : 83,3 % des votants estimaient que ce changement d’équipementier pouvait être lié à une éventuelle vente de l’OM, contre 16,7 % qui répondaient non. Un résultat qui montre surtout l’état d’esprit actuel autour du club. Pour certains supporters, il paraît difficile d’imaginer qu’un équipementier accepte d’investir autant dans un club confronté à de fortes contraintes financières sans avoir une vision précise de son avenir. Mais ce raisonnement reste une interprétation.

Adidas a-t-il été prévenu d’un changement de cap à l’OM ?

C’est justement la question qui revient avec insistance. Le retour d’Adidas intervient alors que l’OM vient de traverser un été particulièrement compliqué sur le plan financier et sportif. Certains observateurs ont donc estimé qu’un changement de propriétaire pouvait expliquer l’intérêt de la marque allemande et le niveau de rémunération évoqué. Des analystes ont même publiquement suggéré que « quelque chose » pouvait se préparer en coulisses. Mais aucune information fiable ne permet aujourd’hui d’affirmer qu’une vente de l’OM est imminente. Le contrat Adidas peut tout simplement s’expliquer par l’attractivité commerciale de la marque OM et la volonté de l’équipementier de retrouver un club historique de son portefeuille.

Autre élément important : Frank McCourt reste bel et bien propriétaire de l’OM. Le Bostonien a encore investi massivement dans le club cette année, avec environ 120 millions d’euros injectés, selon L’Équipe. Cela n’empêche évidemment pas les spéculations sur l’avenir. Les supporters marseillais continuent d’ailleurs de cibler ouvertement McCourt dans les tribunes. Lors du Classique contre le PSG, plusieurs banderoles demandaient encore son départ, dont le désormais récurrent « McCourt sold out ». La question de la vente reste donc omniprésente. Et le retour annoncé d’Adidas ne fait rien pour la faire taire.