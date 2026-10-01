Blessé avec l’Algérie pendant la trêve, Amine Gouiri (26 ans) va beaucoup mieux à l’OM.

Plus de peur que de mal pour Amine Gouiri. Alors qu’il avait dû quitter ses partenaires lors de la victoire de l’Algérie contre la Zambie (3-1), vendredi, l’attaquant de l’OM pouvait craindre une indisponibilité plus importante.

Gouiri touché mais pas gravement blessé

Les premières nouvelles sont finalement rassurantes. Selon L’Équipe, Amine Gouiri souffre simplement d’une gêne musculaire à une cuisse. L’attaquant de 26 ans a donc été rapatrié à Marseille par précaution afin de poursuivre ses soins avec le staff médical de l’OM. Une décision logique compte tenu du contexte. Plutôt que de prendre le moindre risque avec son joueur, le club marseillais préfère lui permettre de récupérer rapidement et de bénéficier d’un suivi médical adapté.

Cette première information constitue forcément une bonne nouvelle pour Bruno Genesio. Gouiri fait partie des éléments importants de l’attaque marseillaise et une blessure plus sérieuse aurait représenté un véritable coup dur. Pour l’instant, aucune longue indisponibilité n’est évoquée. Mieux encore, sa participation au prochain match de championnat n’est pas compromise.

Gouiri pourrait être là à l’OM à Troyes

L’OM retrouvera la Ligue 1 le 11 octobre avec un déplacement à Troyes. Et à ce stade, Amine Gouiri pourrait bien être de la partie. Sa présence dépendra évidemment de l’évolution de sa gêne musculaire dans les prochains jours et de sa capacité à reprendre l’entraînement sans douleur. Mais le scénario d’une absence prolongée semble pour l’instant écarté. Pour Marseille, c’est évidemment une excellente nouvelle.

Le calendrier va rapidement redevenir chargé pour les Marseillais. Dans ce contexte, conserver Gouiri disponible représente un atout important pour Genesio. Le staff de l’OM va toutefois rester prudent. Le joueur va poursuivre les soins et son retour sera probablement progressif afin d’éviter toute rechute. Après la frayeur provoquée par sa sortie avec l’Algérie, les supporters marseillais peuvent donc largement souffler. Gouiri va mieux, et sauf mauvaise évolution dans les prochains jours, l’attaquant pourrait bien retrouver l’OM dès le déplacement à Troyes.